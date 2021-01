NOVI PREOKRETI! Majina i Čorbina veza doživela KRAH, Rialda i Sandra prekinule druženje... OVO JE OBELEŽILO BURAN DAN ZA NAMA U ZADRUZI! (VIDEO)

Nervozna sreda.

Početak dana najavljivao je jedno mirno i harmonično popodne u Šimanovcima, ali niz događaja koji je već na početku radio emisije "Amnezija",a koja je rezervisana za sredu, uzdrmao je Belu kuću i pokrenuo mnogo konflikata. Prva i najveća vest je bila vezana za turbulentan odnos Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe, koji su danas svoju kratku vezu doveli do kraja. Čorba je bio inicijator, a Maja je ostala zatečena njegovom iskrenošću, ipak, rešili su da ostanu u normalnim odnosima. Da li će držati do svoje reči, ostaje da vidimo.

Danas je praznik Sveti Jovan Krstitelj, a mnogi zadrugari upravo ovu slavu obeležavaju , pa je Veliki šef rešio da ih počasti bogatom trpezom. Jedna od slavljenica je bila i Mina Vrbaški, koja se specijalno sredila za ovu priliku, ali zbog nesporazuma sa poklonom od njene majke, vrlo brzo se raspoloženje pokvarilo i ona je završila u krevetu i tužna.

S druge strane, Dragana Mitrović je takođe dobila poklon od svoje porodice, ali su njene suze bile radosnice.

Početak gozbe obeležila je svađa Rialde Karahasanović i Sandre Rešić, i to zbog češljića koji je nestao Rialdi. One su rešile da prekinu svaki kontakt, nakon čega je Sandra ostala besna, pa je svoju nervozu prenosila na sve zadrugare do večernjih časova.

Jedan od događaja koji su obeležili ovu nedelju, aktuelan je bio i danas, a tiče se odnosa Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Oni su od sinoćne žurke ulazili u konflikte sa ukućanima, ali i međusobno, gde se razotkrilo mnogo toga i o njihovim pravim emocijama. Danas je to i potvrđeno, kada mu je Tara izjavila ljubav.

Međutim, iako reper oseća nešto prema Tari, proradila je griža savest zbog njegove žene, pa se u vezi sa tim požalio Čorbi. Kako je Tara bila sve vreme pored njega i davala povoda za razgovor, Ša je osetio veliki pritisak pa je pomislio svašta.

Raskid novopečenog para je protekao u najboljem mogućem redu, ali i Maja i Čorba su našli svoje rame za plakanje. Maja je tokom ručka sedela uz Kristijana,koji se puno puta poneo prema njoj kao otac, pa joj je Kristijan dao par saveta ali i kritiku da ga nije dovoljno dobro upoznala.

Čorba je utehu našao u njegovoj dobroj drugarici Moniki, s kojom često vodi razgovore, a ona mu je pružila podršku i rekla da je tu za šta god treba.

Nakon svega Kristijan se obratio i Čorbi, ali prema njemu nije bio nimalo blag, pa je rekao da je razočaran u njegove postupke i način na koji je doveo ovu vezu do propasti.

Svađama nikad kraja, pa su sledeće na redu bile i Paula Hublin i Ivana Marinković koje su zaratile zbog Paulinog donjeg veša i njene optužbe da Ivana krade. Marinkovićeva je negirala sve, pa je doživela potpuni slom kada je bila napadnuta od strane zadrugarke koja joj nije verovala. Ivana je nakon toga imala par konstruktivnih razgovora sa ukućanima, među kojima su Ermina Pašović i Vladimir Tomović, od koga je dobila i zagrljaj.

Ni Paula nije ostala dužna, pa je išla redom od zadrugara do zadrugara i prepričavala situaciju koja joj se desila. Među njima su bili Stefan Šebez, Dragana Mitorvić i Maja Marković, koja je i sama optuživala Ivanu za krađu, kada joj je uzela rolku bez pitanja.

Ove večeri Marko Đedović je držao predavanje svojoj cimerki u hotelu Sandri Rešić, o odnosima u Beloj kući,o svojoj sposobnosti da ga ništa ne dotiče i kakav je prijatelj, nakon čega su ušli u dužu raspravu o svemu tome.

Šta će tek dešavati večeras ostaje da vidimo, a s obzirom na to da nas očekuje emisija "Pitanja gledalaca", biće burno!

Autor: I.P.