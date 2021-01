Bio je jasan i konkretan!

Kontroverzna učesnica "Zadruge 4", Maja Marinković od samog ulaska u Belu kuću privukla je pažnju javnosti, ali i ukućana koji su je dočekali prijateljski nastrojeni.

On je pri ulasku zaratila sa tada bivšim dečkom Markom Janjuševićem Janušem, sa kojim je nakon žučnih rasprava obnovila emotivnu vezu, ali ni to nije potrajalo. Nakon Janjuševića, Maja je preko noći uplovila u vezu sa Milanom Jankovićem Čorbom, sa kojim je nakon tri dana imala odnose na više lokacija na velelepnom imanju.

Prilikom puštanja klipova, tokom emisije "Gledanje klipova", puštena je i kompilacija Majinih i Čorbinih odnosa, što je zadrugare dodatno motivisalo da je napadaju zbog, po njima, nedoličnog ponašanja.

Maja na sve to nije imala šta da kaže, već je odgovarala osmehom i pravdala se da je mlada i da je to sve normalno, ali i da nije jedina koja je to uradila pred kamerama i širokim auditorijumom. Za Pink.rs se oglasio i Majin tata Radomir Taki Marinković, koji je prokomentarisao njegovu mezimicu, ali i trenutnu situaciju u kojoj se nalazi njegova ćerka, budući da je i sa novim dečkom raskinula.

Budući da je Maja bila nominovana, a vi se niste pojavili u studiju kod Dušiće Jakovljević, da li to znači da je na neki način kažnjavate za sve postupke i kompletno ponašanje u Beloj kući.

Ne, ja volim vašu kuću i moje dete je kod vas tri godine, ali sam imao temperaturu i nisam želeo da rizikujem i dolazim. Mnogo ljudi rade na vašem projektu, i ne bi bilo fer da ja dođem i rizikujem nečije zdravlje!

Kako karakterišete Majino ponašanje i to što je Čorba nakon svega raskinuo sa njom jer, kako je rekao, ne može da se bori sa svim komentarima?

Znate kako, ona je moje jedino dete i moram da kažem da nisam srećan zbog svega što je urdila, ali to je rijaliti i ona je plaćena da napravi haos! Ja sam uz nju, jer kao što sam rekao ona je moje dete i ja je u svemu podržavam, a njega ne bih komentarisao! On je njen izbor, i vidim da ima neke emocije, ali on ako nije mogao da se bori s tim, nije ni trebao da ulazi u neki odnos! - poručio je Majin tata Taki.

