'NE MOGU DA SE BORIM SA BUDALAMA! NEMAM VIŠE GODINA ZA TO' Nekad je bio velika muzička zvezda, a sad prodaje IMOVINU!

Sa ovim ne može da se izbori!

Kemal Malovčić, nekadašnji član udarne petorke "Južnog vetra", odlučio je da proda svu imovinu koju ima u Bosni. Pevač ističe kako su troškovi počeli da skaču i ne može sa time da se izbori.

- Prvo prodajem prostor u kojem se nalazila diskoteka, a to je baš poveliko imanje. Na gornjem spratu je stambeni deo, a na donjem diskoteka. U diskoteci se nalazi i pokretna bina, kompletan inventar, dakle onaj ko se odluči na kupovinu, ima sve spremno za rad. Oko diskoteke se nalazi i 11 duluma zemlje, ima veliki parking. To sve može da se okrene i u neke druge namene. Sve kompletno je na meni, dakle pri prodaji ne bi bilo nikakvih problema - rekao je Kemal i dodao:

- Moji sinovi koji žive u Beču ne žele da se bave ugostiteljstvom, a ja nemam više godina za to. Ne mogu ja da sedim svaku noć do zore i da se borim sa budalama. Ta diskoteka je radila dobro, ali onda su počeli da skaču troškovi, pa osoblje, a kao što rekoh, to nema kome da ostavim, mislim nema ko da nastavi tim da se bavi.

Autor: M.K.