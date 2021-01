InstaTARGET: Inspektorka Lili razvezala jezik kao nikad do sada! Obrušila se na sve zadrugarke, otkrila šta zna o njihovoj PROŠLOSTI, pa oplela po Nadici: DOSTA JE ŽIVELA NA KIJIN RAČUN! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ove nedelje u rubrici InstaTARGET gostovala je Ljiljana Stevanović Lili, koja je odgovarala na pitanja koja su joj postavili pratioci na našem zvaničkom Instagram profilu @pink.rs.

Odmah na početku Lili je dobila pitanja da li bi volela da se vrati u Zadrugu, na šta je ona odmah odgovorila da joj je žao što je izašla sa velelepnog imanja. Naredno pitanje koje su joj pratioci postavili jeste da li smatra da Tara Simov i Milan Janković Čorba treba da budu zajedno?

- Tara je jedna divna devojka, Čorba je dobar momak. Ja govorim sa moje tačke gledišta, ja ne znam kako oni funkcionišu, ona je previše temperamenta, ne poklapaju se. Tara je jedna predobra devojka, koja bi ti dušu dala.

Reci mi sve što znaš o Nadici bez uvijanja u foliju?

- Nadica je jedna gospođa, koja živi, to je moje lično mišljenje, živi slavu njene ćerke. Moj sin je i te kako uspešniji, pa ne živim od toga. Moj sin je vaterpolista, student, trenira, igra folklor, svira harmoniku, godine i godine su tu, preko 10 godina, smatram da je to izuzetan uspeh za jednog dečaka. Smatram da imam više materijala da se hvalim na konto mog sina. Nadica je ušla u rijaliti, a ne Kija, ona stalno viče ,,Moja Kija, moja Kija". Ja poštujem Kiju, ali Nadica je učesnik rijalitija, a ne njena ćerka. Svaka rečenica joj počinje sa ,,Moja Kija", smatram da je dosadna i treba da izađe. Iako je starija od mene šest godina, treba da izađe. Evo da ti pokažem poruke, ne bi mi verovao. I mnogi drugi, nemaju šta da pokažu. Ja sam se i skinula, i bila vođa, i zezala se na moj račun, zaista sam nešto pokazala, a ja ne znam šta je ona pokazala. Ušla je kao Nadica Kamel, kako već, Željković. Opet kažem, svaka čast Kiji, ona je meni bila simpatična, ali prosto, nastavi ženo svoj put napred, dokle ćeš ženo da živiš na račun Kije, treba da napravi svoje ime.

Šta ima da kaže u vezi toga što se desilo sa Borom i Mirelom?

- To oni najbolje znaju, mislim da ni do čega nije došlo, ja verujem da će njih troje da reše kada se sve ovo završi. Nek je Milici Bog u pomoći, ali ne bih u to da se mešam.

Kako si reagovala kada si napustila Zadrugu i videla svoje snimke koji su procurili?

- To su moji snimci, nemam ja problem. Namenji su mom dečku, živeli smo na dva različita kontinetna, morala sam nekako da ga animiram. Sve mi žene to radimo, laže svaka koja kaže da ne radi. Može da procuri još pet, ne stidim se, dobro sam ispala.

Na portalu Pink.rs čitaoci su mogli da vide kako je Lili izgleda u mladosti, te su je mnogi uporedili sa Cecom. Bivša zadrugarka nam je otkrila da li joj to imponuje, ali i da se lično poznaje sa najpopularnijom pevačicom na našim prostorima.

- Sad ću ti reći, Cecu lično poznajem, radila sam gde je radio njen stric Ivan Veličković, Ceca je tada kupila stan, ovim putem je pozdravljam. Ona je divna žena, dama, gospođa! To je nešto neverovatno, moram da vratim usta kakva sam imala, malo sam i nos smanjila više nego što sam trebala. Ali isto i sad se desilo, tome ima godinu dana, stavio je sliku, neka proslava je bila i neko mu je pustio poruku ,,Kad je Ceca postala plava?".

Kada bi se vratila u Zadrugu, koja je zadrugarka okojoj bi otkrila sve što znaš?

- O svakoj! Ne postoji nijedna koja je fina, imam i ja putera, počnem od sebe. Sad će neko reći, šta ova priča. A imala sam i problem jaz generacija, biće ako komentarišem devojku od 25 godina, da sam ljubomorna. Ja volim lepe devojke, žene, ali svaka ima priču. Ja sam malo emotivac i onda kada je neko dobar prema meni, kako da opljujem, kad me nije uvredila ni sa čim, ali kad gledam sa ove tačke gledanja, gaze preko mrtvih, prave priče i koje su istinite i koje nisu.

Kada je izašla i kada se prvi put ussrela sa sinom, da li postonji nešto što joj je zamerio?

- Moj sin? Pa ne. Moj sin je meni rekao kao i većina ljudi, da je bilo toliko pozitivno komentara, da ne zna ni šta se desilo.

Autor: Ognjen Bogdanović