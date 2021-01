U početku je negirala da koristi kokain, a izrazila je sumnju da im je afera nameštena!

Kao bomba je u domaćim medijima odjeknula vest da je u akciji policije sinoć uhapšna supruga pevača Marka Bulata, Marija Bulat. Kako pišu domaći mediji intervenisalo je šest automobila Intervetne jedinice i prilikom akcije uhapšeno je tri muškarca i jedna žena, a ispostavilo se da je reč o Mariji Bulat. Kako se piše, oni su uhvaćeni na primopredaji narkotika. Zaplenjeno je i tri automobila. Velika prašina u javnosti podigla se kada je pre četiri godine uhapšena supruga pevača Marka Bulata zbog posedovanja narkotika. Nakon što ju je policija zatekla kako iz poštansko sandučeta vadi kesicu sa kokainom, privedena je u policijsku stanicu.

Marko je sve vreme bio uz suprugu, a čak je uradio i test na narkotike, čime je pokazao da ih ne konzumira. Bračni par Bulat bio je gost kod Ognjena Amidžića u emisiji ''Amidži šou'', gde su progovorili o aferi kokain i izrazili sumnje da je to namešteno.

Droga zbog koje je Marija uhapšena ubačena je u poštansko sanduče kao kućna dostava, pa se pisalo da ona koristi narkotike, a zatim i da pevač konzumira kokain.

- Mi smo shvatili da moramo da se šalimo sa svim tim, jer drugačije ne možeš da izađeš na kraj sa tim. Cela priča nema veze sa mozgom. Ja nisam do sada imala takve situacije, ali to je neistina. Pre tri-četiri godine sam zbog zdravstvenog problema kontaktirala neke ljude jer mi je trebalo ulje od kanabisa, pa je neko to iskoristio, a ja sam u celom tom cunamiju kolateralna šteta. Drago mi je da se sve to desilo, jer mi je to odnelo neke ljude iz života i postavilo neke stvari na svoje mesto - rekla je tada Marija i potpuno negirala da konzumira narkotike.

Iako je prvo negirala da su narkotici njeni i tvrdila je da joj neko smešta aferu, kasnije se nagodila sa tužilaštvom i priznala da je droga za ličnu upotrebu, a slična stvar joj se dogodila i nekoliko meseci kasnije, kada je 2017. godine privedena sa suprugom Markom u Crnoj Gori. U tom periodu, nepoznati muškarac im je zapalio automobil koji je stajao na parkingu ispred njihove zgrade, a počinilac nikada nije pronađen.

Autor: M.K.