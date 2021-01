Eva Ras za Pink o slučaju Mike Aleksića: SVI OSUĐUJU ČOVEKA, OVO JE HAJKA! Još nisu dokazane optužbe koje se vode protiv učitelja glume (VIDEO)

Protivim se nasilju, ali ne možemo da napadamo čoveka kojeg sud još uvek nije osudio. Moramo da poštujemo pretpostavku nevinosti, rekla je Ras za Pink.

Vest da je učitelj glume i reditelj Miroslav Mika Aleksić optužen da je seksulano zlostavljao mlade glumice, polaznica njegove škole, odjeknula je kao bomba u Srbiji. Mnoge kolege i koleginice podržale su devojke koje su skupile hrabrost da prvi put izađu u javnost i priznaju svoje traumatično iskustvo Aleksićem.

Povodom ovih događanja oglasila se i glumica Eva Ras koja je za TV Pink rekla da ne sme da se zaboravi činjenica da je svako nevin dok se ne dokaže suprtno. Ras je ocenila da su mediji i pre suda zapravo osudili Aleksića.

- Protiv sam silovanja, protiv nasilja sam. Međutim, šokirana sam kako mediji tretiraju ovaj sljučaj. Svi osuđuju, čereče čoveka za koga nije dokazano da li je ili nije uradio to za šta je osunjičen. Ponašaju se da je on već osuđen – kaže Ras za Novo jutro.

Kaže da svi treba da se pozovu na pretpostavku nevinosti, i da ne treba osuđivati Aleksića da je kriv dok se to ne dokaže zvanično na sudu.

- Svi članci koje sam pročitala su protiv njega. Ja sam na strani žrtava. Šta ako je profesor žrtva? To mora sud da proceni. Kao što devojke imaju pravo da ga npadaju, on ima pravo da se brani. On to ne može iz pritvora – dodaje Ras.

- Čoveka smo obeležili za vek i vekova. Ima li neka moć u Srbiji koja će to da zaustavi – pita se glumica.

Milica Đurđević, član Predsedništva pokreta „Zavetnici“ kaže da bi volela da je ova vest netačna, ali naglaašva da je demantuje veći broj prijva.

- Muškarac mora da bude uvek na strani slabijeg. Nije prikladno da se ostrvimo na slabije. Pitanje je ko je slabiji u ovom slučaju? Ne treba da se ogrešimo, nismo mi ti koji sude. Volela bih da sve ovo nije tačno, međutim broj prijava daje nam za pravao da imamo osnovu sumnju – smatra Đurđević Stamenkovski.

Ras kaže da ne veruje da se javio odjenom tako veliki broj devojaka koje su Aleksića prijavilie za zlostavljanje.

- Kako je moguće da čoveka pozivaju na linč i dalje? Nekada sam u ovom studju pričala da su me silovali vanzemaljci, pa je to posle bilo zanimljivo medijima – kaže Ras, i isitče da treba pustiti da istraga ide svojim tokom.