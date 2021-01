Pevačica koja je stavila tačku na pet godina dug brak, govori o svojoj novoj vezi, životu na dve adrese, otvorenom odnosu sa ćerkom, njenom školovanju i vaspitanju...

Mada poseduje neverovatan vokal i harizmu svetske zvezde, igrom sudbine dogodilo se da je emotivni život pevačice Katarine Kaje Ostojić (37) postao daleko uzbudljiviji i živopisniji od profesionalnog. Uprkos brojnim hitovima kao što su “Lepa a sama”, “Htela bih”, “Promaja”, publiku je iz nekog razloga uvek više intrigirala njena privatnost. Sa 19 godina uplovila je u brak s Nikolom Dragojlovićem, s kojim je dobila ćerku Nikolinu. Nekoliko godina kasnije pred matičara je stala s košarkašem Urošem Duvnjakom, 2014. udala se po treći put za Vita Lučentea (49), planetarno popularnog disk-džokeja koji nastupa pod imenom Džunior Džek, zbog kojeg se preselila u Belgiju, a nakon što je pretprošle godine i taj odnos okončala, sreću je pronašla pored hrvatskog fudbalera Matea Pavlovića, s kojim danas živi u Francuskoj. Budući da je u dogovoru sa bivšim izabranicima odlučila da njihovu zajedničku prošlost ostavi tamo s mirom, u otvorenom razgovoru nije želela mnogo da se dotiče ranijih emotivnih izbora, ipak priznala nam je da se ne kaje ni zbog jedne svoje odluke, čak i kada je za posledicu imala zapostavljanje karijere. Život je posvetila odgajanju svoje mezimice, koja je odlučila da školovanje nastavi u Briselu i uskoro planira da upiše studije medicine i biznisa.

– Odgajana sam na tradicionalan srpski način po kojem je porodica uvek na prvom mestu. U periodu kada je trebalo najviše da se bavim karijerom posvetila sam se najmilijima, vodila sam se srcem i nijednog momenta zbog toga nisam zažalila. Kada pogledam u retrovizor, nameće se zaključak da sam protraćila veliki talenat, da je sve to moglo bolje i više, ali ko zna zašto mi je život namenio baš taj scenario. Osim toga, smatram da nije svako za estradni posao. Moraš da imaš određenu dozu ludosti, hrabrosti i spremnosti na odricanje. Da budeš kao nekakva “hobotnica”, rastrzana na 200 strana, koja ume jednako da se posveti i poslu i porodici. Ne umem to, nemam organizacione sposobnosti, puno se stresiram oko svega i volim da razmišljam isključivo o muzici i tome šta ću da pevam. Da bi uspeo na estradi, moraš da imaš ljude za svaki segment, takođe je potrebno da si uvek par koraka ispred svih, da razmišljaš o narednom potezu, što je za jednog umetnika vrlo opterećujuće. Lenja sam time da se bavim, odatle ovakav profesionalni rezultat - rekla je Kaja za Story.

Planirate li u narednom periodu na tome da poradite?

- Kada sam nedavno posle dužeg vremena došla u Srbiju, shvatila sam da sam nekim čudom u žiži interesovanja i spontano odučila da se odazovem pozivima za gostovanja i intervjue. Očigledno mi je univerzum ponovo naklonjen, što je u neku ruku podsticaj da se posvetim karijeri. Putem društvenih mreža delila sam muzičke kavere, jedan sam uradila i s Nikolinom, što je publika baš volela i komentarisala da je emotivan. Imam i par numera koje su u pripremi, trebalo bi uskoro da ih snimim, dok uporedo razmišljam i o privatnom biznisu vezanom za estetiku. Koronavirus nam je svima pokazao da ne možemo da se oslonimo samo na jedan posao, stoga ću svoje vreme posvetiti novim projektima o kojima promišljam već godinama.

Da li ste i u donošenju odluka privatnog tipa jednako oprezni? Koliko se dugo u vama lomila odluka o razvodu od Džuniora Džeka?

- Nisam neko ko donosi odluke naprečac, odreagujem tako da to deluje ishitreno, ali činjenica je da se sve to kuvalo u mojoj glavi već neko vreme. Moje eksplozivne reakcije zapravo su posledica onoga što me već neko vreme tišti. Važno je da čovek sve proba pre nego što kaže kraj, borila sam se, ali epilog je takav. Ne bih volela mnogo da govorim o svom razvodu kako se neke stvari ne bi izvukle iz konteksta. Imam prećutni dogovor sa svim muškarcima s kojima sam ikada bila da našu zajedničku prošlost ostavim tamo s mirom i trudim se da to poštujem.

Iako Džunior i vi ne živite pod istim krovom više od godinu i po dana, još uvek niste potpisali papire o razvodu. Postoji li konkretan razlog za to?

- Za sve je kriv sistem čiji je rad usporen zbog pandemije. Čekam da me pozove advokat, da potpišem to što treba i verujem da će sve vrlo brzo biti gotovo.

Uprkos još jednom emotivnom razočaranju, niste strahovali da srce poklonite fudbaleru Mateu Pavloviću.

- Zahvalna sam što mi se nova ljubav dogodila u bolnom trenutku. Zna se kakav nivo stresa razvod nosi sa sobom, a Mateo se sudbinski tu našao. Među nama se sve nekako spontano dogodilo i mnogo mi je lepo. Kao rođen je za mene. Kompatibilni smo, jer ja umem da budem dosta eksplozivna, dok je on smiren. Bio mi je potreban neko ko vatru u meni neće da rasplamsava, već budi najbolje u meni.

Koliko vremena je prošlo pre nego što ste počeli da razgovarate o zajedničkom životu?

- Postepeno se sve događalo. Prvo sam došla s jednim koferom, zatim sam ponela dva. Lagano sam se useljavala (smeh). I dalje sam malo kod njega, malo u Belgiji, gde mi žive brat i Nikolina. Brzim vozom sam u Parizu za sat vremena, u Briselu za tri. Volim vozove.

Nakon tri razvoda da li se vaše mišljenje o braku promenilo?

- Tokom godina i iskustva shvatila sam da papir kao takav ništa ne znači. Kada nema ljubavi, ne postoji način da se nacrta. Nemam fantazije po pitanju braka niti smatram da je on kruna ljubavi. Po mom mišljenju, to su deca.

Da li biste voleli da Mateu podarite dete?

- Nisam mnogo razmišljala na tu temu, ali ako se dogodi, dobrodošlo je i biće najveća radost, kao što je i Nikolina. Ona je moj najveći uspeh i ponos.

Koja je prednost toga što ste je dobili sa svega 19 godina?

- Tek sada se vidi ta prednost, jer sam ja još uvek mlada, a ona je dovoljno odrasla da mogu da se posvetim sebi i pustim je da iskusi život.

Da li biste smatrali ličnim neuspehom ukoliko bi krenula vašim stopama i u ovim godinama se ostvarila u ulozi majke? Uči li na vašim greškama?

- Bilo bi bolje da je tako, ali činjenica je da svako od nas najbolje uči na spostvenim pogrešnim izborima. Nikolina je bolja verzija mene, smirena je i racionalna u donošenju odluka. Odlično je upoznata s mojim stavom po pitanju potomstva u mladim godinama i ubeđena sam da tako nešto nikada ne bi uradila. Iz ovog ugla možda jeste lepo, ali iz perspektivne devojke od 19 godina, koja ništa ne zna i sama gura kroz život, vrlo je teško. Telo sve pamti, odgajanje deteta puno potroši čoveka. Osim toga, smatram da je roditeljstvo stvar odluke i da treba da se dogodi kada je žena ostvarena na poslovnom polju i potpuno spremna na sve što ta uloga nosi. I ono što je najvažnije, da pored sebe ima oca deteta.

Trudite li se još uvek da Nikolinu zaštitite od svojih lomova i tuga?

- Dok je bila mlađa, nastojala sam da je zaštitim, ali sada to više ne radim. Pametna je devojka koja sve oseti i nemoguće je da bilo šta od nje sakrijem, osim toga, ja sam kao otvorena knjiga, na licu mi se svaka emocija vidi. U neku ruku, smatram da je to dobro, odnosno da je u redu da bude upoznata sa svim mojim stanjima i situacijama, koje život može i njoj lično da donese, na taj način će bar posredno dotaći svet odraslih.

Kako ste reagovali kada vam je prvi put saopštila da je zaljubljena i da želi da vas upozna sa dečkom?

- Nije se to još dogodilo. Dozvolila sam joj da živi sama, da se osamostali jer sam i ja u tim godinama želela da odem od roditelja, stoga kada dođem kod nje, momci nisu tu. Tvrdi da još nijedan nije zaslužio da me upozna (smeh).

Da li sa ćerkom otvoreno pričate čak i o temama koje su vašim roditeljima bile tabu?

- Negujemo otvoren odnos, to je nešto na čemu sam radila i što sam gradila. Drugačije nije ni moglo da bude jer kada sam je dovela u Belgiju, dok nije naučila jezik, nije imala nijednu drugaricu, pa smo 24 časa bile upućene jedna na drugu. Bilo mi je bitno da o svemu razgovaramo, zato i imam toliko poverenja u nju, poznajem je. Sigurno je da postoje stvari koje poverava samo svojim drugaricama, ali činjenica je da među nama nema tabu tema.

Ove godine privodi kraju srednju školu, da li je već izrazila želju šta bi volela da studira?

- Volela bi da upiše medicinu, ali i biznis. Ne može da izvaga šta bi, srce je vodi i ka jednom i ka drugom, pa tvrdi da će prvu godinu upisati medicinu, a da će onda probati uporedo i sa biznisom. Kapacitet je, ambiciozna i hiperaktivna, učenje joj dobro ide, ali ne bih volela da sebi zadaje previše zadataka kako se ne bi preforsirala - poručila je pevačica za Story.

Autor: M.K.