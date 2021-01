Pevačica u sedmom mesecu trudnoće priznala da prolazi kroz AGONIJU: TRESEM SE, TUŽNO JE TO ZBOG DETETA!

Stalno je pod stresom!

Pevačica Maja Šuput Tatarinov (41) u oktoru je saopštila svojim prijateljima da je trudna, a sada redovno deli fotografije kako izgleda u 7. mesecu trudnoću.

Ipak, ona je sada priznala da je veoma uplašena tokom trudnoće zbog zemljotresa u Hrvatskoj.

- Protiv potresa si nemoćan, to je jednostavno kao i svi. Gde sam god pitala i s kime god pričam, svi imaju isto. Malo mi je problem sada jer se ja jako trzam i na najmanje podrhtavanje. Tužno mi je da sam u stresu u ovakvom periodu svog života. Zbog deteta, ne zbog mene. A opet, ne možeš pomoći. Ja sam i dalje čovek od krvi i mesa koji se toga boji, kao verovatno i svi. Ljudi pričaju da živim u novoj zgradi i da se ne moram bojati, ali to me nije briga kada me strah i dalje - rekla je pevačica.

Autor: M.K.