'JA SAM SEBI NA PRVOM MESTU, PA TEK ONDA DETE' Nova izjava Slavice Ćukteraš pokrenuće buru u javnosti: Osudite me, zabole me uvo! Pevačica ŠOK IZJAVOM ostavila sve u čudu!

Bez dlake na jeziku!

O usamljenosti je u današnjoj emisiji "Magazin in" na Pinku govorila i pevačica Slavica Ćukteraš, koja je priznala da se ovako osećala nekoliko meseci pre nego što se zvanično razvela od svog bivšeg supruga, a onda je usledila izjava zbog koje je, kako je rekla, svesna da će biti na meti osuda.

Ja sam bila usamljena u braku poslednjih šest meseci, nakon toga sam procvetala! Prosto, želela sam samoću, ta samoća mi je prijala. Sad će mnogi verovatno da me osude, a i za to me nešto zabole uvo - ja sam sebi na prvom mestu, pa tek onda dete - bez dlake na jeziku priznala je Slavica, za koju je Sanja Marinković imala razumevanja.

- Ako si dobra sebi, bićeš dobra i detetu, nema tu mesta osudi.

- Pričam i sa običnim ženama:"Pa kako, meni je dete na prvom mestu?! Ja sve svoje vreme samo za dete dajem...". Ja jesam rodila to dete, ja volim svoje dete najteže na svetu. Pošto ja ne stavljam na mreže svoje dete, niko ne zna ni kako izgleda niti bilo šta drugo, verovatno misle da ja ni nisam sa njom - "Imaš vremena za TikTok, za slikanje"... A i za to me nešto zabole uvo. Ja ne živim zbog drugih, nego zbog sebe - nastavila je Slavica.

- Moja Viktorija već zna - mama ima svoj ritual ujutro, mora na miru da popije kafu, posle odlazi sa mnom u toalet, radim svoju bjuti rutinu lica, zna se i uveče... A vidim ove ostale žene zapuste sebe i onda kao:"Ja sam dobra majka", a šta, ja sam loša majka što nisam sebe zapustila?!

Kako kaže, kritike uglavnom dolaze od strane onih koji su ostajali u lošim brakovima.

- To su bolesni odnosi, to su sada ljudi koji imaju već 70-80 godina. Oni su zarad komšija trpeli svašta, samo da bi taj brak opstao, na kraju su ta deca izrasla u čudovišta jer su gledala svašta u kući.

Autor: D.T.