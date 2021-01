U tim trenucima niko nije znao kako joj je zapravo!

Pevačica Zlata Petrović iza sebe ima dva braka, a kako kaže, uprkos tome što je nekada u javnosti izgledala kao najsrećnija osoba na svetu, stvarnost je bila suprotna od toga. Oba razvoda teško su joj pala, u prilog čemu govori priznanje da je nakon okončanja braka znala da tuguje i plače kad je niko ne gleda i po godinu dana.

- Kada sam se razvodila i sa prvim i sa drugim mužem, iako je sve to na moju inicijativu bilo, ali sam ja po godinu dana nenormalno bila tužna i nesrećna žena. Ja sam, na primer, išla i radila svadbe, tad sam svaki živi dan radila... Dok sam sa tim ljudima ja se smejem, zezam se sa kolegama, sve je super. Onda sednem u auto, ja to nikad neću zaboraviti... Uključim jugića, radio... Ja, koja sam ceo dan i noć tamo igrala, skakala, ja uđem i pustim o detetu nešto i ljudi, ja toliko plačem... Ja toliko plačem da ne znam ni kako sam došla! Plačem, dođem kući, puna torba para, ne fali mi ništa... A svi, kada sam dolazila - ja mlada, imala 25 godina, bila u jeku, udvaraju mi se ljudi, sve se oko vas dešava, a vi najtužniji na svetu - s knedlom u grlu prisetila se Zlata u emisiji "Magazin in", a potom dodala:

- Svaka žena ako može posle mesec dana da nađe novu vezu i da bude srećna - svaka čast, onda ona nije volela svog muža. Ja sam svoje muževe volela, meni je trebalo po godinu dana... Niko nikad nije znao koliko sam tužna, samo sam se smejala i doterivala

