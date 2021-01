JEZIVA SUDBINA NOVE ZADRUGARKE! Draganin otac ZAKLAO čoveka koji je njenoj sestri DONIRAO BUBREG! Sve se desilo zbog ljubomore! STRAHOTA!

Priča od koje ćete se naježiti!

Protekle noći u Belu kuću uselila se nova zadrugarka Dragana Burmazović, koja je osim svojim izgledom, privukla i veliku pažnju time što poznaje lično Mišela Gvozdenovića i, kako je istakla, njih dvoje su imali obostrane simpatije. Međutim, u studiju je voditeljka Dušica Jakovljević otkrila da Dragana ima tešku životnu priču, ali detalji su ostali nepoznati, sve do sada. Dragana je istakla da nije spremna da priča o svemu tome, a Pink.rs saznaje o čemu se radi!

Naime, kako smo saznali od Draganinog rođaka, njen otac Milenko je zaklao čoveka (Dragoslava Tešića) koji je njenoj sestri Verici donirao bubreg!

- To se sve izdešavalo 2007. godine. Teška je to priča. Sve je to počelo tako što su Milenko i Dragoslav sreli i on mu se požalio da Verici treba novi bubreg, pošto su joj oba otkazala, a ni njegov ni Miličin (Draganina mama) nije odgovarao. Dragoslav je odmah rekao da će donirati bubreg ukoliko bude odgovarao i to se i desilo krajem marta 2006. godine. Milenko je tada Dragoslava nazvao i svojim "pobratimom", počeli su da se druže, bio je zahvalan jako za ono što je uradio za njegovu ćerku. Međutim, odjednom se sve to promenilo. Milenko je živeo i radio u inostranstvu i kada je došao jednom prilikom, Milica i on su otišli kod Dragoslava, tu je ispala svađa, Milenko je bio poznat po tome da bude težak kad popije i nije mu bilo prvi put da bude nasilan prema Milici. On je nju tu izvređao, nazvao kurvom, udario je, Dragoslav je odmah skočio, došla je policija koja je uhapsila Milenka. Milica je tada otišla u Sigurnu kuću. Kada je Milenko izašao iz zatvora i nije zatekao ženu kući, ne znajući da je ona u Beogradu, u Sigurnoj kući, pomislio je da otišla kod Dragoslava. On je otišao kod njega, sačekao ga i čim ga je ugledao, krenula je buka, svađa i Milenko je tada ubo nožem Dragoslava. Prvo ga je ubo u nogu, a onda mu je presekao vratnu arteriju i zaklao ga - priča Draganin rođak za Pink.rs.

Ovo ubistvo je tada šokiralo Srbiju, a Draganin otac je preležao kaznu i izašao iz zatvora.

Autor: N.V.