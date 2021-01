'Odbacuju ljude kao što sam ja, u školi sam uvek imala PROBLEMA!' Slađana Milošević progovorila o agoniji tokom školskih dana!

Nije joj bilo lako!

Mnoge generacije su uz njenu muziku i pesme stasavale, a pop-rok ikona, Aleksandra Slađana Milošević je otkrila sada da je u školi imala problema, a da i dan-danas odbacuju ljude kao što je ona.

- Ne znam kako mi polazi za rukom da budem sređena uvek. Shvatila sam da je jako teško izdržati na sceni u Srbiji, a nemati podršku koju imaju druge svetske zvezde. Ja sam nekada imala veći tim, sad to nije moguće. Dogodile su se neke čudne stvari u mojoj karijeri. Sada odbacuju ljude kao što sam ja. Imamo primer da se nekim ljudima daje pažnja, a neki koji sede u izolaciji 11 godina i pišu enclikopediju niko ne obraća pažnju - rekla je Slađana na početku i dodala:

- Kolege me kopiraju bez blama, ranije je bilo lepše. Tada su pričali da vole moj stil i da vole da me imitiraju. Kod nas je sramota imati uzora, sramota priznati da nisi najbolji, ljudi su sujetni, egocentrični, sebični, uzimaju sve za sebe. To nije dobro za celo društvo - rekla je umetnica, pa otkrila da li je uvek bila drugačija.

- U školi sam uvek imala problema. Ja nikada nisam morala da učim, dovoljno mi je bilo da sedim na času i zapamtim. To je svima smetalo, plus što sam bila u muzičkoj školi i takmičila sam se. Bila sam talentovani violinista - rekla je ona.

Autor: M.K.