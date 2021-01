Mikina žena ima STOKHOLMSKI SINDROM?! Evo kako je upoznala Aleksića i započela vezu sa njim! Isplivale nove ŠOKANTNE INFORMACIJE

Oglasio se Biljanin kolega sa klase na FDU.

Profesorka FDU i supruga Miroslava Aleksića, Biljana Mašić izvela je na put mnoge studente, među kojima i Milenu Radulović, koja je njenog supruga optužila za seksualno zlostavljanje, a kako pišu domaći mediji i sama Biljana glumu učila od Mike! Kako je rekao pouzdani izvor koji se Mašićeve seća iz tog vremena, ona je u 16. godini krenula u dramski studio pri Radio Beogradu, koji je tada počeo da vodi Aleksić. – Biljana je znala da želi da bude glumica i u studio je krenula kako bi se pripremila za prijemni ispit na FDU, koji je i upisala dve godine kasnije, 1983.

Nije čekala da završi srednju školu, već je konkurisala i bila primljena posle treće godine 13. beogradske gimnazije. Ne znam da li se nešto između Biljane i Mike desilo u to vreme, ali znam da su bili par tokom njenih studija – otkriva sagovornik i dodaje da je između Aleksića i njegove supruge 13 godina razlike – on je rođen 1952, a ona 1965. Đorđe David, Biljanin kolega sa klase na FDU, potvrio je ove informacije.

– Počeo sam da se bavim glumom još od desete godine i imao sam priliku da budem u školi pokojnog Bate Miladinovića, a onda je to preuzeo kasnije Mika Aleksić. Mi smo bili prva Mikina klasa i njegova današnja supruga Biljana je bila sa mnom u školi kod njega. Naravno, oni se nisu zabavljali dok smo mi išli u tu školu, nego tek kasnije, kada je Biljana upisala FDU – rekao je roker i glumac, koji je u kontaktu sa koleginicom sa fakulteta.

– Samo mogu da kažem da sam je pozvao kako bih joj rekao, kao njen drug sa klase i kao neko ko je poznaje od njene 14. godine, da joj stojim na raspolaganju. Kako god da se ova priča završi, mislim da ona ne treba da bude izvrgnuta linču, jer mediji rade potpuno kontraproduktivnu stvar, praktično su osudili čoveka pre nego što je donesena presuda. Svako ko je počinio takvo delo zaslužuje najstrožu kaznu. Najgora vrsta ljudi su upravo pedofili i ljudi koji obljubljuju maloletnice. Zavidim na hrabrosti mladoj koleginici Mileni, i to je nešto što se treba ceniti, međutim, mene u celoj priči boli što su se slične situacije dešavale i mnogo pre. Njoj treba dati mir, a isto tako i čoveku koji je optužen – rekao je David.

Psihologom Aleksandra Janković zaključila je da je ,,Aleksić sklon mlađim osobama, gotovo deci”:

– Smatram da je neka njegova ideja žena kao devojčica. Bilo bi teško da sad na osnovu toga zaključimo o nekoj teškoj psihopatologiji njegove ličnosti, jer to nije uopšte redak slučaj. Postoje mnogi profesori koji su se oženili svojim učenicama. Postoji veliki broj starijih ljudi koji vole mlađe osobe, i to je za njih svojevrsna transfuzija, posebno u godinama kada proživljavaju tu mušku „menopauzu”, kada počinje da im manjka testosterona, e onda se oživljavanje postiže prema daleko mlađim osobama. Ali to samo po sebi nije strašno, da nije bilo svega ovoga što je usledilo nakon toga. Moguće je da se kod Biljane Mašić javio tzv. stokholmski sindrom, kada se žrtva zbližava sa zlostavljačem, a takođe postoji i fenomen indukovanog ludila, koje nije nimalo retko, jer kad je neko psihopata, vrlo vešto zna da radi mnoge stvari.

