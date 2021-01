Unuka Ljubiše Samardžića izrasla je u PRAVU LEPOTICU: Bila je veoma vezana za dedu, a evo kako danas izgleda! (FOTO)

Veoma je popularna na društvenim mrežama.

Legendarni glumac Ljubiša Samardžić koji je preminuo 2017. godine, iza sebe je ostavio brojne uloge, nezaboravne replike iz kultnih filmova i serija nebrojano mnogo nagrada i priznanja.

Ipak, njegov život obeležila je i velika tragedija kada mu je sin Dragan preminuo u 34. godini od leukemije. Međutim, dobijao je veliku ljubav od unuka. A njegova unuka Sara danas je izrasla u pravu lepoticu koja je veoma aktivna na društvenim mrežama.

Podsetimo, Ljubiša je preminuo 8. septembra 2017. godine, a prema sopstvenoj želji, sahranjen u porodičnoj grobnici, gde počiva njegov sin, a ne u Aleji zaslužnih građana, poput ostalih velikana iz svoje branše.

- Imala sam sreće što sam te poznavala 23 godine, od kad sam bila mala i nisam shvatala šta je to biti glumac i biti poznat, što sam se durila kad prilaze nepoznati ljudi dok šetam sa svojim dedom, što sam plakala na scene Policajca sa Petlovog brda, jer kako moj deda može da sedi sa 4 žene, a da nijedna od njih nije moja baba, što sam obožavala da me vodiš u kancelariju i na snimanja, i da dolaziš po mene u vrtić, kao i kad me uzmeš u naručje i plešemo, pa sve do danas kad mogu da kažem da si mi bio uzor, oslonac i uvek podrška. Mislim da je suvišno spominjati tvoju karijeru, i koliko je bila čast biti unuka takve legende. Pokazao si mi šta znači borba i koliko snage si imao i koliko je tvoje srce bilo jako. Znam da si tamo gore srećan i da si posle toliko godina opet sa svojim Gagom. Ne brini ostavio si nas žene u sigurnim rukama, Stefke će nas paziti ovde, on je sad glava kuće, a ti i Gaga sa neba. Deda, a sad adio - napisala je Sara na Instagramu nakon Ljubišine smrti.

