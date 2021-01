Noć za nama je bila burna!

Voditelj Darko Tanasijević se prethodno veče na velelepnom imanju naslušao svega i svačega. Niko nije očekivao da će pojedini zadrugari napokon otvoriti duši i otkriti velike tajne. Nakon toga usledio je šok. Miljana Kulić nije znala gde se nalazi kada je shvatila koliku podršku ima njen bivši dečko.

Prvi zadrugar kojeg je ugostio Darko, bio je novi-stari stanovnik Bele kuće, Stefan Karić. On je sa voditeljem razgovarao o njegovom ulasku u Zadrugu i reakciji pojedinih zadruagra kada su ga videli. Stefan je otrkio da ga je iznenadila reakcija Vladimira Tomovića i Marka Janjuševića Janjuša kada je u subotu veče ušao u rijaliti. Poznato je od ranije da su oni u konfliktu, ali izgleda da su to zaboravili. Najveće iznenađenje bio mu je Tomovićev zagrljaj koji nije očekivao. Popularni Cile je takođe Darku rekao da u Beloj kući ima jako dobrih rijaliti igrača i da ima lepih devojaka ali mu se čini da se one plaše da budu u njegovoj blizini.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je pevač Mišel Gvozdenović, koji je poslednjih nekoliko dana fokus mnogih zadrugarki u Beloj kući.

Mišel je iskreno ispričao voditelju da ne veruje u rijaliti veze i da zbog toga nema nameru da bilo šta započinje sa nekom od ukućanki. On je svestan toga da ga spajaju sa pojedinim zadrugarkama, i neke od njih su mu privlačne, ali ipak razdvaja poslovno i privatno, a na Zadrugu gleda kao na posao. On je svestan da njegovi cimeri polemišu i o njegovoj se*sualnosti, ali on za sebe tvrdi da je strejt i da voli žene. On je čak i ispričao da je nova zadrugarka Dragana Burmazović devojka sa kojom bi i pokušao nešto ali van rijalitija. On je oduševljen njenim ponašanje, stavom, kulturom.

Mišel je takođe otkrio Darku da nije podržavao vezu Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe jer smatra da Maja još uvek gaji emocije prema Marku Janjuševiću Janjušu. On zamera svojm drugu Čorbi ponašanje i komentarisanje devojaka u rijalitiju i smatra da ne treba da ih upoređuje sa "smrdljivim mesom".

Naredna zadrugarka koja se našla oči u oči sa Darkom, bila je Mina Vrbaški. Ona je otrkila razlog sukoba nje i Maje Marinković.

Naime, Mina smatra da Maja ne može da podnese njeno druženje sa Janjušem jer ga još uvek voli. Maja na sve način pokušava da je napadne, pa je čak optužila Minu da joj krade stvari što je ova poricala, a onda je Darku otkrila da je i ona pored Stefana Karića znala da su Maja i Mensur Ajdarpašić imala nešto nakon Zadruge 3. Ona je ispričala da je ta veza između Maje i Mensura bila vidljiva u rijalitiju ali je otkrila da ona još nije čista sa emocijama prema njemu.

Mina se poverila Darku da vešto prati celu situaciju oko odnosa Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Lično ona smatra da je sramotno ponašanje repera koji opet ponavlja priču iz Zadruge 2, ali sad na gori način. Vrbaški tvrdi da je on dobiio informaciju da njegovoj ženi smeta njegovo druženje sa mladom zadruagrkom, ali je on nastavio, te Mina čak i smatra da je Ša zaljubljen u Taru.

Naredna Darkova sagovornica u Šiša baru bila je Maja Marinković. Ona je otkrila razlog ulaska u vezu sa Milanom Jankovićem Čorbom, i ispričala kako se oseća nakon raskida.

Naime, Maji je krivo što je zadrugari osuđuju da je namerno ula u vezu sa Čorbom kako bi se osvetila Janjušu. Ona tvrdi da je proradila neka hemija, strast između nje i Milana i da se ona prepustila tom osećaju. Krivo joj je što nije sliušala pojedine zadrugare koji su joj skretali pažnju na Čorbino ponašanje i sve vreme joj objašnjavali da ta veza nema budućnost. Ona je priznala da je u odnos sa Čorbom ušla kao naivna i glupa devojka.

Maja je ispričala voditelju kako je pre par dana otkrila da je saznala da je sve ono što je sumnjala da se desilo između Janjuša i Aleksandre Nikolić, tačno. Ona je ispričala da joj je to potvrdila jedna zadrugarka, a onda se opet vratila na temu Čorbe. Maji je zasmetala nova zadrugarka Teodora Bilanović koja je veoma bliska sa njim.

Voditelj Darko Tanasijević je obavio intervju i sa Erminom Pašović, koju je odmah upitao šta se dešava zanimljivo u Beloj kući.

Ermina je otkrila Darku da je ubeđena u to da je Milica Kemez zaljubljena u Vladimira Tomovića i da ona iskorišćava Boru Santanu da bi pratila Tomovićeve reakcije. Ermina je takođe ubeđena da će se još detalja saznati o odnosu Alena Hadrovića i Zerine Hećo. Ona je ubeđena da Zerina nije otkrila pola stvari koje su se desile između njih.

Nakon što je obavio intervjue sa zadrugarima, voditelj Darko Tanasijević je otišao do sobe za izolaciju da pozove takmičare nominovane za izbacivanje, Lazara Čolića Zolu i Stefana Šebeza. Oni su nakon toga otišli u salu za fizičko gde je odigrana igrica u kojoj se pobedniku dupliraju glasovi koje je osvojio.

Kada su otišli do sale, Darko im je objasio pravila igre. Po čitavoj sali bili su postavljeni papiri u obliku golova. Zola i Šebez su dobili i loptice, koje je trebalo da ih provlače kroz golove i to nosevima.

Nakon igre u kojoj je Šebez pobedio i njemu su duplirani glasovi, stigli su procenti, a Darko ih je saopštio zadrugarima. Jedan takmičar osvojio je 32% glasova, dok je drugi osvojio 68% glasova. Darko je saopštio zadrugarima da Zadrugu napušta Stefan Šebez.

Nakon ispadanja, Stefan Šebez je otišao u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević. On je sa njom razgovarao o boravku u Zadruzi, ali i o odnosu sa pojedinim zadrugarkama.

On je ispričao kako mu je drago što je ostao skoro pet meseci na velelepnom imanju, ali da se načisto pogubio kada mu je neko za Novu godinu ukrao slatkiše koje je dobio od porodice i da je već tada pokazao da želi da izađe iz Zaduge, a onda se osvrnuo na odnos sa Draganom Mitrović.

Šta god da sam radio unutra, nisam se folirao. Dragana mi se dopala tada bila, ona je najlepša u kući. Ona se sada rasplakala, nije mi svejedno što plače. Nisam očekivao njene suze. Malo se tu pogubila. Rekao sam joj da ćemo se videti. Izvinjavam se Draganinoj porodici na onim svađama, to mi nije na ponos. Žao mi je jako - priznao je Stefan.

Ubrzo nakon izbacivanja u Beloj kući je započeta Mićina igra istine. Prvo pitanje je bilo za Maju Marinković, morala je da kaže njeno iskreno mišljenje o Milanu Jankoviću Čorbi.

Nije ispao korektan u našem odnosu, dobar je drug, a loš momak. Moja je greška što sam se tako prepustila. Proradila je hemija, sve je bilo prebrzo, nije on kriv za sve. Nisam to zaslužila sa njegove strane. Da je to neka ljubav, ja ne bih mogla da imam se*s u izolaciji nekoliko metara ispred Janjuša. Pružio mi je pažnju koju nisam imala pre - rekla je Maja.

Zašto smatraš da je Čorbin blam se*s sa Majom? - bilo je pitanje za Teodoru.

Smatram da je blam kako se ponaša prema ženama. Se*s kao se*s, svi imamo intimne odnose, ali izražavanje je ponižavajuće - rekla je Teodora.

Usledilo je pitanje za Minu Vrbaški. Miću je zanimalo zašto je u svađi sa Majom Marinković pomenula Mensura Ajdapašića.

Zbog tuširanja, ja sam posle to uradila iz inata. Ja sam sve rekla na intervjuu. Obaveštena sam da je potvrđeno da su Maja i Mensur bili zajedno - rekla je Mina.

Ti si ozbiljan lažov, sinoć si dobila šta si zaslužila. Ovde možeš na slabijima da se iživljavaš, na meni ne. Mensura pozdravljam, on je moj dobar drug. Mi nismo bili sami, a i da jesmo nešto radili, ja sam bila slobodna, on je bio slobodan - dodala je Maja.

Stefan Karić je otrkio da zna da su Maja i Mensur imali se*s van rijalitija.

Usledio je sukob između Aleksandre Nikolić i Ivane Marinković jer se saznalo da je Ivana htela da ide da spava kod Filipa Cara u izolaciju. Nakon njih sukobili su se i Mina Vrbaški i Car. U međuvremenu Marko Janjušević je pred svima otkrio da se Maja vratila na staro i da više nije mogla da glumi finu devojku.

Kada se završila "Mićina igra istine", zadrugari su se okupili da sačekaju nagradu, ali Veliki šef im ništa nije poslao. Neki su smatrali da je to zbog toga što neko nije pričao istinu, dok su drugi zaključili da je to zbog toga što su bili bezobrazni tokom emisije "Pitanja novinara", kada im je voditeljka Dušica Jakovljević poručila da će tek osetiti kazne Velikog šefa, osim one od 1.000 dinara koju su dobili.

Ovog popodneva ćemo saznati i ime novog vođe, a ko će to biti i kakva nas nedelja čeka, ostaje da vidimo.

Autor: N.B.