'TO SU OGROMNE PARE, MOGLA BIH STAN DA KUPIM' Zorica Marković prozvala svoje dužnike, pa priznala da li joj je na spisku i Darko Lazić

Na svom spisku ima mnogo dužnika.

O navodnim dugovima folkera Darka Lazića ponovo se priča, a šuška se i da je dužan koleginici Zorici Marković na ime ceha u kafani koju je držala. Te navode je on demantovao, a sada je i Zorica ispričala svoju stranu priče.

- Sećam se te večeri. Bilo je nas preko dvadeset. Znam da su bili Darko, Dinča i neki njihovi prijatelji. Oni su svi ostali do kasno ujutru, bilo im lepo. Ja sam otišla kući, a menadžer mi je posle saopštio da mu je Darko rekao da će doneti pare. Niko nije znao da će ostati toliko. Ja zaista ne znam odakle je krenula priča da meni Darko duguje pare, jer ja to nikada javno nisam rekla. Tu priču su pustili neki loši ljudi koji žele da nas posvađaju, a ja vam tvrdim da nas niko neće i ne može da posvađa. Mi smo se sretali i pričali o tome i uvek smo se smejali kada se potegne ta tema. Otad je prošlo pet godina i ja na to ne gledam kao na dug - kaže Zorica i dodaje da joj mnogo ljudi duguje, ali da među njima nisu pevači.

Kad bi neko video taj spisak, prekrstio bi se. Od tih para bih mogla da kupim stan u Beogradu. To su ljudi koji nisu plaćali račune i nikad se posle toga nisu ni javili. To su ogromne pare, ali nema veze, ja sam to zaboravila.

O Darku ima najlepše moguće mišljenje.

- Njega, Dragog Domića i Aleksandru Prijović posebno cenim. To su deca koja su uspela da se izbore na estradnom nebu i svaka im čast. Kad mi je najviše trebalo i kad mi je gorelo pod nogama, oni su bili tu. Kod mene u restoranu smo se svi družili, pevali, osećali su se kao kod svoje kuće, tako da imaju posebno mesto u mom srcu.

Autor: D.T.