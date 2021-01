'NISAM NI UBICA NI TERORISTA' Lukas prvi put pred kamerama posle privođenja do detalja objasnio šta se desilo (VIDEO)

Prekršio je zakon, a potom je usledila kazna koju je uredno platio.

Velika se prašina digla zbog privođenja Ace Lukasa, koji je u noći između nedelje i ponedeljka vozio pod dejstvom alkohola. Policajci su ga podvrgli alko-testu, nakon čega su ga sproveli u stanicu, a ujutro je platio kaznu i pušten je kući. Sada je, nakon brojnih natpisa u medijima, u emisiji "Ekskluzivno" na TV Pink objasnio šta se te noći zapravo desilo.

- Bili su mi prijatelji tu, popili smo malo i oni su hteli da idu kući, ja sam rekao:“Ja ću da vas vozim“ - započeo je priču Lukas, a potom još jednom podvukao da prema organima reda nije bio nepristojan, kao što se pričalo.

- Svim novinarima koji su me zvali rekao sam – jesam, pogrešio sam, bio sam priveden,popio sam malo više, uhvatili su me... Jedina bitna stvar koja treba da se zna zbog nekih tedencioznih pisanja koja se odnose na to jeste da sam ja eventualno policajki, službenom licu, rekao neku ružnu reč. Javno, glavom i bradom svojom, da se ne kunem sad ovde – neka neko pusti snimak ako sam rekao nešto ružno, jednu ružnu reč policajki, neka me vode na deset godina robije! Naravno da su bili okej, ja njoj nisam rekao nijednu ružnu reč.

Lukas je istakao da mu je jasno da je njegovo privođenje privuklo veliku pažnju medija, s obzirom na to da je javna ličnost, ali smatra da se bespotrebno podigla ovolika prašina.

Ja nisam izvršio višestruko ubistvo, ne znam na koji se to nivo stavlja... Pa, nisam ubio nikoga! U redu je, napravio sam prekršaj zbog kog sam snosio konsekvence – prespavao sam celu noć tamo, čak nisam zvao ni menadžera da ga obavestim da sam tamo, zato što sam smatrao da sam kriv i bilo bi glupo da bilo koga zovem. I takođe, dobio sam kaznu ujutro odmah, kod sudije – 60.000 dinara, 14 bodova i 7 meseci oduzeta dozvola... Ja mislim da je to sasvim okej, ne vidim razliku između sebe i bilo kog drugog građanina ove zemlje. Ne znam kolika još pompa treba da se digne, kao da sam terorista, kao da sam bacio bombu na tržni centar! Ne treba se taj događaj stavljati na taj nivo koji nije taj, nisam bacio bombu na tržni centar, pa pobio 100 ljudi kao teroristi, već vozio u alkoholisanom stanju, i to u blago alkoholisanom.

