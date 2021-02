Tužna sudbina!

Prošla godina bila je jedna od najtežih za bosansko-hercegovačku pevačicu Verenu Cerovinu - ona je, naime, izgubila rođenu sestru Dajanu, koja je poginula na magistralnom putu Trebinje - Herceg Novi u mesto Obodina.

- Za vreme proklete izolacije, žurila je kući da napravi bratu večeru, ali ta njena žurba iznosila je 60 na sat. Kad bih vam rekla koliko joj je sati trebalo da stigne iz Trebinja do Sarajeva ne biste mi verovali. Uvek je bila pažljiva i stalno je opominjala mene i brata da ne žurimo i ne vozimo brzo. Izgubila je kontrolu nad vozilom, dobila ubrzanje u blagu krivinu i eto… Otišla je odmah. Nije joj bilo spasa. Najveća tuga je što je poginula pored naselja gde sam živela sa mojim bratom i mojim roditeljima, žurila je zbog policijskog sata - ispričala je Verena prošle godine, pa otkrila da je ostala bez sestre na rođendan deteta.

- Taj dan je izgledao tako da sam se smejala iz sveg glasa, jer nisam mogla da poverujem da se to zaista desilo. Kada su me svi iz porodice počeli zvati i plakati na telefon, sve sam manje verovala da je to istina. Sama sam ubeđivala roditelje da ću čim dođem u Trebinje sve da rešim kao i uvek, pa i to i da to nije istina. Jer kroz život sam navikla da se sve reši, pa sam mislila da i to mogu. Toliko nisam verovala da sam svoju sestru zvala od Sarajeva do Trebinja na telefon u nadi da će se javiti. Poginula je na peti rođendan moga sina. Od ogromne sreće do prevelike doživotne tuge. Da volim i mrzim najviše na svetu taj datum.

Nju muke već čitavu deceniju prate, ali Verenoj srećom uvek pođe za rukom da se izdigne iznad nepovoljnih situacija koje je zadese.

- Bosanskohercegovački mediji su ispratili i znaju da poslednjih deset godina života konstantno imam padove. Budem srećna četiri meseca, a onda me uvek nešto „strefi“. Digla sam se svaki put, imala sam snage. Posle skoro šest godina sam izdala tu pesmu i bila sam najsrećnija na svetu jer sam se vratila muzici, ono što najviše volim. Posle ove tragedije svaki dan mislim da nema šanse da udahnem vazduh i preživim dan, a kamoli šta drugo. Ispuniću želju svojim roditeljima i posvetiću sestri najlepšu pesmu kroz koju će da živi.

Inače, pevačica je pre četiri godine prijavila policiji sarajevskog biznismena Mirzu Muhovića za otmicu deteta. Mirza je zapravo oteo svoje dete, koje je nakon što se razišao sa Verenom nastavilo život sa majkom. Dve godine pre toga Mirza je osuđen na godinu i deset meseci zatvora zbog nasilja u porodici koje je počinio nad Verenom Cerovinom. On je Verenu u maju 2015. godine fizički napao u stanu u kojem su živeli i naneo joj lakše telesne povrede.

