RUSVAJ U NAJAVI! Miljana saletela Zolu u toaletu, pa ga MOLILA za OVO, on je odmah ODUVAO! (VIDEO)

Ne želi haos!

Miljana Kulić došla je do toaleta večeras u kom se nalazio Lazar Čolić Zola, kako bi mu tražila da joj da pivo. On nije želeo da joj to, a poručio joj je i da ne želi da ima komunikaciju sa njom na žurki.

Bez komunikacije, molim te - rekao je Zola.

Neću ti se više obraćati, u majku se kunem. Htela sam da te pitam za pivo da mi daš, samo to - govorila je Miljana.

To ti ne dam nikada u životu, tera te na ludost - odgovorio je Čolić.

Autor: M. P.