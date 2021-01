LJUBAVNI SKANDALI, DRAME I BURNE SVAĐE: Na ŽURKI isplivale TAJNE PORUKE Tare i Ša, on pobesneo od LJUBOMORE na Tomovića, a onda je Mina završila kod Čorbe u KREVETU! (VIDEO)

Ova noć će dugo ostati u sećanju zadrugarima.

Prošle noći na imanju Veliki šef organizovao je žurku, a zadrugari su gledaocima priredili nezaboravnu noć tokom koje su ljubavni problemi, varnice, ali i mnoge drame dominirale.

Pa da počnemo od podele budžeta za žurku. Ovonedeljni vođa Jovana Tomić Matora dobila je novac od Velikog šefa i po sopstvenom nahođenju ga je podelila. Kao i uvek, tako se i sada desila prva drama, ali i ljubavne varnice. Jovana Ljubisavljević požalila se i istakla da je ona radila tokom dana, te da zaslužuje veliki budžet, dok je Vladimir Tomović prišao novoj zadrugarki Teodori Bilanović i poljubio u čelo pred svima.

Nakon podele budžeta žurka je mogla da počne, a samim tim i svi mogući haosi koji su usledili. Ermina Pašović se pokačila sa Paulom Hublin, zbog čega je izbila žestoka rasprava. Ono što je Erminu iznerviralo jeste to što je Paula počela da naručuje hranu pre nje, budući da je ona prva stigla.

Ono što će sigurno sve šokirati jeste da je Milan Janković Čorba završio u spoljnom kupatilu sa Teodorom, na istom mestu gde je imao vrele akcije sa bivšom devojkom Majom Marinković. No, ovaj put se odlučio za potpuni drugačiji čin, te se novoj zadrugarki pokazao kao džentlmen, pa joj je preneo stvari nakon što se ona istuširala.

Još jedan ljubavni udar bio je između Dragane Burmazović i Lazara Čolića Zole koji su izašli sa žurke, osamilili se, a bivši dečko Miljane Kulić sve vreme se otvoreno udvarao zadrugarki.

Maja Marinković nije propustila priliku da vrati Čorbi za sve što joj je uradio, pa je zajedno sa Marijom Kulić upala u rehabilitaciju pod izgovorom da traže Zerinu Hećo, gde se nalazio njen prvi bivši Marko Janjušević Janjuš.

Ljubavna saga zauzetog repera Nenada Aleksića Ša sa mladom i atraktivnom zadrugarkom Tarom Simov trese region, a oni su prošle noći zatresli celo imanje. Naime, u početku nije delovalo da će doći do velikih ljubomornih drama, ali izgleda da su se uz koju čašu više opustili i pokazali zapravo šta im smeta. Reper sa Novog Beograda se prvo žalio da mu je samo stalo do toga da bude srećan.

Ali kako je veče odmicalo, Ša je sve više i više bio nervozniji pored Tare, kada ju je video da priča sa njenim bivšim simpatijama, a jedan od njih je Vladimir Tomović. On nije krio da mu smeta to što je zatekao, pa joj je otvoreno skrenuo pažnju na to.

Ivana Marinković imala je svojih pet minuta, pa nakon sukoba sa Aleksandrom Nikolić i Minom Vrbaški pokušala je da pronađe zaštitu kod bivših momaka zadrugarki sa kojima je ratovala i to Filipa Cara i Vladimira Tomovića, ali nije joj pošlo za rukom.

Tokom žurke desile su se nove varnice, ili šta više stare i to između misice Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića, sa kojim se poznaje preko njegove bivše devojke, no, sve ostalo je ostalo tajanstveno.

Nije izostala ni drama nekadašnjih bliskih prijateljica Matore i Rialde Karahasanović, te su popričale o njihovom odnosu i prijateljstvu koje je poljuljano.

Sanja Stanković kao najbolja drugarice Tare Simov napravila je taktičku grešku, te je odala zadrugarku kada je pronašla tajnu poruku koju joj je reper Ša napisao. Tara je odmah kao i inače, otrčala kod repera i saopštila mu sve.

U nastavku večeri Maja Marinković, Aleksandra Nikolić, Vladimir Tomović i Filip Car izneli su sav prljav veš Ivane Marinković. Naime, Tomović je tvrdio da je Ivana rekla Maji da su se Aleksandra i Janjuš poljubili, zbog čega je usledila dalja polemika o Marinkovićevoj. Potom je i Anđelo Ranković morao da se opravda pred svima da nije bio intiman sa Ivanom, kao što je to uradio sa Natašom Radan.

U kazinu došlo je do nesporazuma Tare, Ša i Bore Santane, kada je ovaj zadrugar rekao da jedan muškarac iz Bele kuće može da ima vrele odnose sa devojkom čije ime počinje na slovo T. Misleći da se radi o Tari, reper je odmah prišao atraktivnoj crnki kako bi se raspravili.

Tara je potom izljubomorisala zbog prisnosti Ane Bulatović i Ša, pa je počela da drami.

U Beloj kući između Filipa Cara i Frana Pujasa došlo je do tenzičnog razgovara, te su se dotakli priče o moralu.

Kada se žurka završila, Tari i Ša su popustile sve kočnice, pa su bili na korak do poljupca, a onda su nastavili da budu prisni, ne mareći što njihov bivši prijatelj Fran Pujas plače tik pored njih. On se potom naljutio i sklonio se od njih, ističući da ne želi da im smeta.

Ono što će Maju Marinković dokrajčiti kada bude saznala jeste činjenica da je Mina Vrbaški završila na istom mestu u krevetu gde je ona spavala sa Čorbom u pabu ,,Prijatelji". Njih dvoje su se sve vreme mazili, grliti i razmenjivali nežnosti.

Uporedo se dešavalo to da su Aleksandra i Car žestoko zaratili, ali to ih nije sprečilo da odmah potom završe pod jorgan planinom, gde su razmenjivali strastvene nežnosti i poljupce.

Autor: O. B.