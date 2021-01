Gaji nadu.

Pevačica Tanja Savić 19. februara će se pred licem pravde suočiti sa suprugom Dušanom Jovančevićem sa kojim vodi borbu za sinove, Maksima i Đorđa.

Pevačica će se za dve nedelje suočiti sa pravnom borbom za naslednike, a kako ističe, veruje da će pravda pobediti i da će joj sud u Australiji vratiti decu.

- Još malo i završavamo ovo poglavlje. Srećna sam, nadam se najboljem. Verujem u Boga i u pravdu - ističe Tanja.

Pevačica je već počela pripreme za put i sve je nestrpljivija da uživo vidi sinove.

- Svih ovih meseci joj je neko određivao kada i koliko može da čuje decu, to ju je užasavalo, imala je utisak da sve dobija na kašičicu i kako drugi odrede. Mnogo ih je poželela, ona je požrtvovana majka, danima govori kako jedva čeka samo da ih zagrli i poljubi. Što je dan suđenja bliži, to je ona nestrpljivija, brine se i za njihovu dobrobit. Raspitivala se da li je pravno moguće da već tog 19. februara provede vreme sa decom, da podnese zahtev koji će joj to pravno omogućiti - otkriva izvor i dodaje:

- Tanja je oko svih detalja pričala sa svojim advokatom, za samo suđenje je spremna. Skupila je novac za put u Australiju, ipak ni te finansije u ovim trenucima nisu bile zanemarljiva stavka. Nema nastupa, korona traje, a karta za avion i sam boravak tamo nisu jeftini. Ipak, uspela je da se snađe sa porodicom, želja da sinove vrati u Srbiju, u njeno okrilje, jača je od svakog problema.

Živana Savić je javno tvrdila da je Dušan išao na lečenje, ali da se nije izlečio, te je istakla da ne zna kako deca mogu da budu kod njega.

- Dušan je odveo na mučki način decu. Nismo ni znali. Tanja nikad nije nama htela ništa da priča, da nam je rekla na vreme, sve bi bilo drugačije - rekla je Živana, i dodala:

- On je prvih godinu dana bio kod nas, on se mazao na hleb. On je samo voleo da cuga, a ja sam čula da se drogirao, išao je na lečenje. Lečenje nije uspelo. Kako deca mogu kod njega da budu kad je on narkoman i pijanica, ne znam. Napije se ne zna gde je, a deca mala, kako će. Kada su otišli, Tanja nije dva dana znala gde su deca, mislila je da su tu negde u Srbiji, u Sremskoj Mitrovici - zaključila je Tanjina majka.

