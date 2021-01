OTKAZALA PUT U KANADU! Lepa Lukić na mukama, ne izlazi iz kuće zbog korone!

Nije joj lako!

Lepa Lukić je bila primorana da otkaže put u Kanadu, te vreme provodi u Beogradu. Priznaje da se čuva od koronavirusa i da u kuću prima samo najbliže koji je obilaze.

- Izađem, uradim nokte, odem do prodavnice, do apoteke, šta ću. Ne idem po kafićima, u gužvu. U kuću ne primam nikoga, samo sestriće kada dođu da me obiđu. Eto, ni rođendan nisam slavila jer nije vreme da se ide u restoran da se slavi. Ne putujem nigde, a ovi što ne izlaze iz aviona neka ih - istakla je pevačica, pa dodala:

- Za Kanadu je trebalo da odem u septembru, ali nisam išla zbog korone jer ne mogu da sedim u avionu sa 300 ljudi tako dugo. Sada u februaru ističe drugih šest meseci kada bi trebalo da odem da se javim tamo, ali videću. Ja sam bukirala kartu, ali je sve neizvesno.

Autor: N.V.