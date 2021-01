ĐANI VODI SLAĐU NA LEČENJE U INOSTRANSTVO? Nakon što je njegova supruga preživela moždani udar, folker odlučan u nameri da joj pomogne! Uradiće sve!

Ne žali para!

Nakon što je supruga Radiše Trajkovića Đanije, Slađana Trajković pre nedelju dana doživela moždani udar, folker je rešio da je vodi u Austriju na lečenje.

Kako pišu domaći mediji, folker će sa suprugom da poseti prestižnu kliniku u Beču, u kojoj će Slađa uraditi sve neophodne preglede.

- Čim je Slađa puštena iz bolnice posle moždanog udara, Đani je počeo da se raspituje gde bi bilo najbolje da nastavi s lečenjem. Kontaktirao je sa drugarom koji dugo živi u Beču da bi ga pitao gde je najbolje da ženu dovede na ispitivanja. On mu je dao nazive nekoliko klinika u Beču za koje garantuje da imaju najstručnije osoblje, pa je Đani brzo sve ugovorio. Prijatelju je rekao: "Brate, ne pitam koliko košta! Hoću što pre da vidim šta je sa Slađom. Neću ni dinar da štedim, samo mi je bitno da se ustanovi u čemu je problem i da joj bude bolje" - priča Đanijev saradnik.

Pevačeva supruga će na klinici uraditi sve pretrage od kolordoplera preko skenera do magnetne rezonance i svih drugih testiranja, a pošto će u ambulanti da provede desetak dana, okvirno će ih sve koštati oko 50.000 evra.

- Slađa je rekla Đaniju da sve analize može da uradi u Beogradu, ali on za to nije hteo ni da čuje! Rekao joj je da zna da su naši lekari veliki stručnjaci, ali hoće da bude sto posto siguran u sve. Ubedio je Slađu na kraju, pa će u Beč da otputuju avionom krajem februara jer ona do tada što više treba da se odmara, po preporuci lekara. Doktori su mu rekli da ne bi bilo loše da on bude sa njom dok se ne završe ispitivanja i da njihova klinika sve može da pokrije, od bazena, masaža preko svih analiza koje treba da se urade. Cena za desetak dana izađe na 50.000 evra, ali Đaniju to nije problem. Znao je da su takve ustanove skupe, ali ne daje novac na gluposti, već na nešto što se tiče zdravlja - zaključuje sagovornik.

Slađa kaže da je sada mnogo smirenija nego što je bila, ali da će analize tek da pokažu u kakvom je stanju njen organizam.

- Bolje sam i do sada nije bilo novih komplikacija. Svesna sam toga da iz korena moram da promenim stil život, ali neće mi biti teško da to uradim sada kada znam da mi je zdravlje poljuljano. Naši doktori su dobri, a što se tiče odlaska na lečenje, sve mi je jedno gde će to da bude. Važno je da se ustanovi šta je u pitanju - rekla je kratko Slađa.

Autor: N.V.