RENOVIRA VILU U CRNOJ GORI Bojanić ulaže u LUKS APARTMANE na primorju, prvi gost mu šeik iz Emirata (FOTO)

Sve u nekretnine!

Miloš Bojanić ponosni je vlasnik mnoštva nekretnina, a tokom leta svakako najdraža mu je ona koju poseduje na crnogorskom primorju. Pevač je svoju atraktivnu vilu, u kojoj svakog leta boravi sa svojom porodicom, rešio da rekonstruiše i pretvori u najluksuzniji kompleks apartmana, što je i sam potvrdio za medije.

- Mogu da vam se pohvalim naravno, to nije tajna. Ja sam, kao i svaki savestan roditelj, svojoj deci planirao da ostavim svu svoju nepokretnu imovinu. Vodim se parolom „gde ja stadoh, tu oni produžiše - kroz smeh započinje razgovor Miloš i dodaje da je svu svoju imovinu već podelio na ravne časti sinovima Nikici i Banetu:

- Sve je podeljeno na bratskom nivou. Kuću u Baošićima ćemo renovirati i napravićemo nešto najluksuznije što postoji u Crnoj Gori. Premda urbanistički uslovi nisu dozvolili da imamo više od propisanog, odlučili smo se za restauraciju kuće, posle koje će tu biti 12 luks apartmana sa liftom, velikom terasom, bilijar stolom, a sve to u okviru prizemlja, jednog sprata i potkrovlja. To praktično neće uopšte ličiti na ovu kuću koja je sada dole. Restoranski deo, to je sad prizemlje, biće pretvore u jedan naš luksuzni porodični apartman sa tri velike sobe. Krećemo sa radovima za nekoliko dana, sve je dogovoreno s majstorima, a nadam se da će to sve biti spremno za ovu, ako ne i onu tamo sezonu, jer sve zavisi od ove situacije.

Kako kaže, prvi gost u renoviranom kompleksu biće mu jedan šeik, inače porodični prijatelj.

- Prvi gost će nam biti naš prijatelj šeik iz Emirata. On je izrazio želju da dođe kod nas sa svojom porodicom i, naravno, biće mi čast i zadovoljstvo da ih ugostimo.

Autor: pink.rs