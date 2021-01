Imao je svoj razrađeni mehanizam.

Nekoliko devojaka poverilo je javnosti svoje iskustvo iz škole učitelja glume Miroslava Mike Aleksića. One su objasnile mehanizam po kojem je Aleksić višegodišnjim psihofizičkim maltretiranjem od devojčica pravio seksualne robinje.

Poverile su nam da su u njegovoj školi bile od ranog detinjstva, da im je ispirao mozgove, anulirao ulogu roditelja i oblikovao ih po svojoj meri.

- Kada ste mali, to ne razumete. Važan vam je taj autoritet, jer želite da budete glumica, a Mika vam u tome može pomoći. Ni ne primetite kada ste izgubili sopstveni integritet, sopstveno mišljenje... Samopouzdanje, čak i da ste ga imali, prvo bi vam uništio. Posle mu je bilo lako, mogao je šta je hteo - navodi jedna od sagovornica.

Na omiljeno pitanje onih koji relativizuju silovanje - a što nije prijavila ranije? - ova devojka kaže da se nije osmelila da se nekom poveri jer “to ne može da razume niko ko nije prošao kroz Mikinu školu”.

- Bilo me je sramota, umesto da njega bude. Mislila sam da sam kriva. Kad sam zaključila da nije pedagoški to što radi, i dalje sam sebe krivila. Više ne! - odlučna je sagovornica.

Naposletku se, kaže, prvo poverila dečku.

- Otvorila sam se, a on mi je pomogao. Sve je razumeo, nisam morala da objašnjavam. Ni zrno osude nisam videla, a ne bih ga krivila ni da je bilo. Dao mi je snagu. Razgovarali smo mnogo puta posle toga. Htela sam da prijavim Miku. Znala sam da to ne sme više nikada nikome da se dogodi, ali nisam smela da ga prijavim jer mu ne mogu ništa. Ubedio nas je da mu niko ne može ništa, da je iznad svih, da ga svi štite - navodi sagovornica.

Druga devojka praktično potvrđuje njenu priču i pojašnjava da je tek kada je upisala fakultet shvatila koliko sve kolege koje nisu išle u studio kod Mike imaju više slobode da dođu do nekih zaključaka, da nešto spoznaju sami. Dodaje da je u Mikinoj školi način razmišljanja nametnut, da su razmišljali kako Mika razmišlja ili čak ni to, nego onako kako će se Miki svideti.

- Razmišljaš kako da mu odgovoriš na neko pitanje, pa da on to uvaži i da misli da si ti vredna nečega. Išli smo da se umivamo kad god bismo rekli nešto što njemu nije bilo po volji. Išla sam sigurno 50 puta, govorio je da sam glupa, da sam bedna. Nikad nisam uspela da se suprotstavim, bio je to jeziv strah od autoriteta. Umivanje je bilo vid kazne. Dreknuo bi “marš na umivanje”, mi bismo otišli, vratili se, a voda se slivala niz lice, da bi video da smo se umili. Ako ti lice nije mokro, moraš da se vratiš. Postojala je konstantna potreba kod svih nas da on misli dobro. Ceo svet može da kaže da sam ja pametna, ali ako on kaže da sam glupa, ja sam glupa i obrnuto. To je bilo tako. Njegovo mišljenje je bilo sveto, neprikosnoveno. Nije se dovodilo u pitanje ono što on kaže, a kasnije ni ono što radi. Zato je teško objasniti sve jer je nesvatljivo da bi on ikada radio išta protiv tebe i išta što nije normalno, jer je on bog, on je najpametniji na svetu i ako on radi, to je ispravno - kaže sagovornica.

Jedna od devojaka koja je prijavila Miroslava Aleksića ima 17 godina. Jedna od naših sagovornica kaže da se isprva čudila odlučnosti ove mlade devojke da odmah napusti školu i sve ispriča:

- Onda sam se setila da je ona kod Mike u školi bila samo dve godine, nije uspeo da joj izmeni svest, da je oblikuje kao nas. Ona je tu došla samo da bi upisala glumu, išla je kratko.

Prekinula kontakt s ocem

Još jedna žrtva, devojka (26) koja naposletku nije ni upisala glumu, potvrđuje priču Milene Radulović i Ive Ilinčić da je stalno vređao roditelje.

- Govorio je da su glupi, primitivni, neobrazovani... Ti ništa ne kažeš. On ti vređa oca koga voliš najviše na svetu, imaš lepo mišljenje, ali počneš da preispituješ da li je tvoj tata baš sve to što ti misliš jer Mika kaže da nije. Bila je jedna devojka u grupi, Mika je govorio da je njen tata svakakav i ona je prekinula kontakt s tatom, a roditelji su bili razvedeni. Toliko je bila ubeđena da je tata loš - priča ona i kaže da su njeni roditelji oduvek mislili da je Mikin način rada loš, nisu razumeli te metode, bilo im je skandalozno, ali ni pomislili nisu da bi je seksualno zlostavljao, da je bolesnik.

- Mislili su samo da je grub. Nisu primetili jer ja nisam htela da primete. Videli su ponekad da plačem. Kad bi me tata pitao što sam neraspoložena, govorila sam da sam se posvađala s dečkom, drugaricama. Uvek sam imala neki izgovor. Kom roditelju bi palo na pamet da mu dete zlostavlja profesor. Nijednom! - kaže sagovornica.

Ne vrediš ni dve pare

- „Ćero, od tebe neće biti ništa, ti ne vrediš ni dve pare“, stalno mi se tako obraćao. Zbog toga ta škola ne treba da postoji. Niko ne sme da nipodaštava decu. Ni bez ovog poslednjeg dela, silovanja i zlostavljanja, ova grupa nije smela da postoji. Izbacio je moju najbolju drugaricu jer je pobegla s jednog časa. To mi je bio najveći strah. U kolima na putu do glume sam izgovarala molitvu, da se pomolim da na času sve bude OK. Čas je bio u utorak, a meni je od subote bilo loše. Kada sam bila mala, u ponedeljak uveče legnem i tresem se, dobijala sam osipe, drhtavicu, tahikardiju. Kad prođe čas, olakšanje jer imam nedelju dana da predahnem. Mene roditelji nisu terali, ali nije mi palo na pamet da se ispišem. Nikada, ni sekunde - priča žrtva zlostavljanja.

Druga devojka kaže da ju je Aleksić na jednom času toliko vređao da je u kolima plakala sve do kuće. Kaže, tata je pokušavajući da je smiri rekao da ne mora više nikada da ide na glumu, da se okrene i da ode ako joj nije lepo, ali da je ona bila odlučna da završi školu.

- Kad smo bili u mlađim grupama, često se dešavalo da je Mika s nekim u kancelariji i nema ga ceo čas. Tada smo bili presrećni. Zada nam zadatak, mi se družimo, šalimo, nama super jer nas ne šikanira. Jednom mi je rekao da dođem u sredu, kada po rasporedu nismo imali čas. Kada me je odveo u kancelariju, tu je bila mlađa grupa. Mi smo bili u kancelariji, a u sobi pored deca od sedam, osam ili devet godina. Kada je otišao da im zada zadatak, setila sam se kako sam ja bila srećna kada je on bio u kancelariji kada sam bila mlađa, i tada sam se setila da njemu nije tu bio nikakav prijatelj, već neka devojka.

Deca su na audiciji plakala

Jedna od devojaka koje su više godina provele u Alksićevom studiju kaže da mučenje počinje od audicije.

- Mene je prijateljica odvela kod Aleksića, ona je već išla u grupu. Stvari u vezi s njim su mi usađene u glavu i pre nego što sam krenula. Kakav je on, da tamo stičeš najbolje prijatelje, kakva je grupa, da je to vrsta porodice, da je on prepametan čovek koji može najviše da te nauči, da je on legenda, najbolji pedagog u Srbiji. Ja na audiciji nisam bila opuštena, došla sam ambiciozno da želim da budem primljena tamo jer sam čula sve priče i sve je bilo fascinantno. Ponavljano mi je da nešto poput njegove škole ne postoji nigde na svetu. Audicija je bila san, sećam se da je bio toliko strašan da su dva dečaka i devojčica izašli ispred i da su plakali. Ali, već tada sam pomislila da to tako treba. Sad sam uspela da razložim stvari u glavi, ali je tužno što nisam u potpunosti. Znam da ništa nije tako trebalo. Nikad ne bih otišla tamo i ne bih dala nikome, ali tada nisam razumela, imala sam devet godina - kaže ona.

Brani se da je impotentan

Odbrana Miroslava Mike Aleksića (68), osumnjičenog za osam silovanja i šest polnih uznemiravanja učenica u prostorijama njegove škole u Beograda, najverovatnije će se zasnivati na tvrdnji da je Aleksić impotentan. Ipak, pravni stručnjaci ističu da mu to neće biti od velike pomoći jer je Krivični zakonik Srbije već predvideo ovakve slučajeve.

Kako “Blic” nezvanično saznaje, nekoliko devojaka je iskazima navelo da je Aleksić prilikom navodnih brutalnih seksualih nasrtaja imao problem sa održavanjem erekcije i da ni u jednoj prilici nije uspeo da doživi vrhunac.

Advokat Zoran Jakovljević je juče pokušao da iskoristi te činjenice navodeći da će se odbrana Aleksića bazirati na informaciji da mu je pre nekoliko godina odstranjena prostata, te da on zbog toga “nije mogao da počini silovanje”.

Ipak, otkrivanje ove informacije iz Aleksićevog zdravstvenog kartona neće mu nimalo pomoći u slučajevima za koje je osumnjičen, jer Krivični zakonik drugačije definiše čin silovanja nego što je to slučaj u svakodnevnom govoru.

Kako je objasnio advokat Svetozar Vujačić, zakonik definiše silovanje kao “obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica”.

- To u praksi znači da nije neophodno da dođe do polnog odnosa da bi neko bio optužen za silovanje, već se osoba može fizički primorati na seksualne radnje - ističe advokat Vujačić.

Vujačić je dodao i da bi se ovaj Aleksićev zdravstveni problem mogao veštačiti ukoliko bude bio pomenut na suđenju.

- Ukoliko lice koje je optuženo za silovanje zaista ima zdravstveni i medicinski nedostatak koji onemogućava ovakvu radnju, sudski veštak će to utvrditi zdravstvenim pregledom. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u to, iz bilo kog razloga, pregled će obaviti odbor sudskih veštaka - rekao je Vujačić.

Drugi advokati smatraju da bi argument Aleksićeve navodne impotencije mogao čak da bude iskorišćen protiv njega jer bi mogao da uputi na motiv seksualne frustriranosti koja je Aleksića možda navela da, navodno, seksualno napada svoje učenice.

Autor: M.K.