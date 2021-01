S nestrpljenjem očekujemo sutrašnji dan.

Još jedan buran dan u Zadruzi počeo je proslavom rođendana Aleksandre Nikolić, a ona je za svoje cimere pripremila bogatu trpezu, pa su se svi počastili i veselili uz muziku. Jedina koja je bojkotovala ovaj događaj je bila Maja Marinković, sa kojom je Aleks poslednjih dana dolazila u sukobe, pa je ostala da leži u svom krevetu i čeka nastavak dnevnih aktivnosti. U poverenju je ispričala Ivani Marinković da neće otići ni na Janjušev rođendan.

Nakon žurke povodom rođendana, pri povratku u Belu kuću, Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su bili nerazdvojni kao i do sad, pa se raspravljali o samo njima znanim problemima.

Upravo na početku emisije "Pitanja gledalaca" jedno od prvih pitanja je bilo za njih dvoje, a ticalo se njihovih ljubomornih scena, pa su bili jako zbunjeni pri odgovaranju na isto. Izlaganje se završilo za publiku, ali ne i za njih dvoje, pa su nastavili raspravu za crnim stolom, pričajući u šiframa da ih niko ne čuje.

Pitanja gledalaca nisu ni ovog puta mogli da zaobiđu Maju Marinković i Milana Jankovića Čorbu, pa je on morao da odgovori na temu odnosa sa Kristijanom Golubovićem i poljuljanim prijateljstvom zbog Maje. Čorba nije prihvatio Golubovićeve savete, šta više, zasmetalo mu je što mu govori kako da se ponaša prema njoj.

Miljana Kulić je poslednjih dana svima dala temu za razmišljanje jer je obnovila kontakt sa Lazarom Čolićem Zolom, a sastanak koji su imali posle žurke je dovelo do pitanja da li je to uradila jer se plaši da će se smuvati sa Anom Bulatović. Miljana je negirala, pa rekla da nikad ne bi ponovila tu grešku, kao i da se kaje zbog sastanka. I Zola je dobio pitanje koje se upravo ticalo Ane, pa je potvrdio glasine da se promenio zbog nje na bolje, ali ne i da ima nešto više od prijateljstva.

Ovih dana se polemiše i o odnosu Jovane Tomić Matore i Rialde Karahasanović, i o njihovom poljupcu posle žurke. To je dovelo u pitanje Rialdinu sek*ualnu orijentaciju, pa joj je zasmetalo to što se Kenan Tahirović tek sad osmelio da komentariše sve to, a do sada je ćutao. Jovanino prisustvo u Rialdinom životu je uzdrmalo ljubavni par, do sada najskladniji u zadruzi, pa je Kenan rešio da iznese svoj stav povodom toga. Priča je otišla mnogo dalje, što je kod Rialde izazvalo bes i ljutnju.

Majin odnos sa Čorbom je svima bio sumnjiv, i pre i nakon raskida, pa joj je postavljeno pitanje da li bi se vratila u njegov zagrljaj kad bi on to želeo. Ona je bila čvrsto sigurna u svoju odluku, ali Čorba nije delio isto mišljenje. Svakako, pitanja su dovela i do saznanja da je Maju više boleo raskid sa njim nego sa Janjušem.

Anđelo Ranković je danas povezan sa Paulom Hublin, za koju je Marija Kulić rekla da bi ona bila prava premija za njega, jer imaju sjajnu energiju. On je kasnije pričao sa Milicom Kemez o svojoj požrtvovanosti u vezi, i da sebe ne stavlja nikad na prvo mesto, što je Sanja Stanković i potvrdila,

Goruća tema poslednjih nedelju dana je Maja Marković i njena afera sa poznatim hirurgom. Svakim danom se pojavljuju novi detalji vezani za njihov odnos, kao što su brojne prepiske, slike i informacije koje joj nikako ne idu u prilog. Maja se uporno branila i opovrgavala, iako postoje dokazi za njeno neverstvo. Alen je stao u njenu odbranu pred svima, ali je cela situacija ubacila crv sumnje, pa je nakon završene emisije pravio ljubomorne scene.

Ulazak novih zadrugara je unelo i pometnju u Belu kuću, pa su mnogi pokušavali da ih privole i bolje upoznaju. Jedan od njih je Stefan Karić, kome je pažnju privukla Jovana Ljubisavljević. Kada su isplivale informacije da se njih dvoje već poznaju preko Karićeve bivše devojke, jednoglasno su poricali pa rekli da su se videli samo jednom za sve ovo vreme. Ipak, njegov ulazak u Zadrugu ih je zbližio, pa su pružili šansu jedno drugom da se bolje upoznaju.

Poznati zavodnik Zadruge, Vladimir Tomović, je odmah pri ulasku Teodore Bilanović bacio oko na nju, pa je koristio svaku priliku da joj se približi. Teodora je prozrela tu njegovu nameru, pa je prihvatila igru ali sa oprezom. Ovog popodneva je zatražio i par minuta nasamo sa njom, pa joj otkrio šta oseća i misli, sve vreme posmatrajući njenu reakciju. Bilanovićeva je držala do sebe, pa mu udarala kontru, ali ipak nije mogla da odoli šarmu zadrugara, te je dozvolila da ode korak dalje. Na kraju razgovora je zamolio za jedan zagrljaj ali i poljubac u čelo, što je Teodora prihvatila s nelagodom. Da li će prerasti u nešto više, ostaje da saznamo.

Pratite i dalje zanimljiva dešavanja iz Bele kuće uživo u uključenjima na televiziji Pink, na KlikTV-u, kao i na Zadruga kanalima na Vašim kablovskim mrežama, a sve što ste propustili možete pronaći na portralu Pink.rs, kao i na zvaničnom Jutjub kanalu Zadruge.

Autor: I.P.