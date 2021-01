On ističe da zna za mnoge slične slučajeve u svetu glume o kojima se ćuti.

Muzičar i glumac Đorđe David među prvima je upisao, sada ozloglašenu, školu glume Miroslava Mike Aleksića. On je sada u jutarnjem programu TV Pink ''Novo jutro'' govorio o svom iskustvu, metodama u toj školi, ali i napadima koje ovih dana trpi zbog ovog slučaja.

- Mika je tu školu nasledio, on je tada vrlo razgovarao sa rodieljima, sećam se da je pričao sa mojom majkom, ja sam vrlo rano ostao bez oca. Sve ono najbitnije kako se ponašati prema ženama, ja sam od njega naučio. Ovo za mene nije šok, ovo je za mene bol, izdaja, bol, rušenje jednog ozbiljnog potpornog zida, svega onoga što sam mislio da taj čovek jeste. To što znam meni niko ne može oduzeti, što me je on naučio - počinje priču Đorđe David i dodaje:

- Krajnje je vreme da ukoliko se dokaže da je ovo istina da se dobro pročešlja stvar i da se ženama vrati dignitet, koji one zaslužuju. Nisam bio vređan i nipodaštavan, ja sam gledao te snimke, i ja sam bio u toj grupi koja je takvu komunikaciju imala sa Mikom, mene je to učinilo boljim, smatram da roditelji nekad previše razmaze decu i da naprave problem u budućnosti - rekao je on i progovorio o metodama koje praktivao Mika u svojoj školi, a otkriva da i sam zna za mnoge slične slučajeve u svetu glume o kojima se ćuti.

- To je taj ruski sistem. Dril je nešto što se koristi i kad je sport u pitanju. Poslao bih svoju ćerku, ukoliko znam da se ništa loše ne dešava. Neka deca mogu da to podnesu, neka ne. Ja znam 40 imena sigurno, mi smo kad smo porasli pravili fore na tu temu. Neko pristaje na jednu metodu, neko na drugu, ali esencijalni momenta je da je gospođica Radulović izašla u javnost i iznela šta je sve prošla kao maloletnica. Šta se desilo da se taj momenta u njemu desi? Ja smatram da je mene napravio vitezom. Iskoristiću priliku da odgovorim onima koji me napadaju da se nisam slikao sa papirom ''Nisi sama''. Ja sam rekao da toliko likova vidim koji to isto rade - reditelji koji vrlo otvoreno kažu: ''Ako budeš to, uloga je tu, ako ne budeš...'' Zašto ćuti neko ko 28, 29 godina, ima decu i pristaje na to? Ja ne mogu da istupam u nečije ime. To ti se dešava kao punoletnom stvorenju, kao zreloj osobi, ja ne želim da iznosim to u javnost, neću da ispadnem grbav. Ja imam 5 koleginica koje su imale nepristojne ponude i onda podržavaju sada sve ovo. Sve se svodi na najnižu moguću granu da bi se ta vrsta umetnosti stavila pod rešetke. To je dubinska stvar koja mora da se rešava, žena se u umetnosti tretira kao krpa - poručuje muzičar i glumac.

U nastavku pogledajte celo gostovanje:

Autor: M.K.