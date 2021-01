ŠIROKO Baka Prase kupuje luks gajbu na tri sprata, za krizu ne zna: Malo sam štedeo i rešio da dam MILION EVRA

Otvorio se!

O prihodima jutjubera Bake Praseta pričalo se i pisalo mnogo puta do sada, a sada je ponovo kao bomba odjeknula vest da je navodno iskeširao milion evra za novu kuću, koju planira da opremi po svom ukusu i potrebama.

- Kuća koju sam rešio da kupim je maltene kao mala zgrada. Ima tri sprata i terasu. Odavno planiram da se preselim, ali nikako nisam nalazio neki prostor, koji bi me zadovoljio i u kom ću da imam sve što poželim. Malo sam štedeo i na kraju sam rešio da dam milion evra. Nije to mala para! Jedino što mi smeta je malo dvorište, ali ne može da bude veće, kada kuća zauzima najveći prostor. Mojima još nisam rekao da sam pazario nekretninu, ali se spremam da im kažem. Svakako je to moj novac, nije mi ništa palo sa neba - rekao je Bogdan za domaće medije.

Posebnu pažnju posvetiće uređenju dnevnog boravka.

- Baka Prase u kući voli da pravi žurke, a obožava da igra igrice u slobodno vreme. Unajmio je čoveka koji će srediti enterijer nove kuće, a posebno će da uradi dnevni boravak, zbog toga što hoće da uradi studio za video igre. U samo sređivanje kuće planira da uloži još 20.000 evra, pošto je deo nameštaja kupljen uz nekretninu - kaže izvor za medije.

Autor: D.T.