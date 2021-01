'PLANIRAMO SVADBU, ON JE DEČKO ZA POŽELETI' Evo kako je Ana o Davidu pričala pre raskida... Planirali kule i gradove, a sada jedno za drugo NE POSTOJE

Od tolike ljubavi ne osta ništa!

Iako su se mesecima trudili da gledaoce koji su ih pratili u "Zadruzi" uvere u to koliko je njihova ljubav jaka, Ana Korać i David Dragojević stavili su tačku na svoju ljubav, čime su potvrdili navode onih sumnjičavih cimera iz rijalitija koji od starta nisu verovali u njihovu ljubavnu priču i predviđali krah iste.

Da među njima odavno više nema ni osmeha ni strasti uveli smo se i sami, kada smo ih poslednji put uslikali zajedno, a samo nekoliko dana kasnije usledio je i raskid. Ana i David izbrisali su sve zajedničke slike sa Instagrama i blokirali se na ovoj društvenoj mreži, a o razlozima se za sada nisu javno izjašnjavali.

Njih dvoje su se, inače, na romantičan način verili u oktobru 2019. godine, a Koraćeva je pre samo nekoliko meseci za Blic priznala da uveliko planiraju svadbu.

- O Davidu sam svakodnevno razmišljala. Kroz misli mi je stalno prolazilo gde je on, šta radi, kako je, sa kim je. Na kraju svega opravdao je sve to, jer je dečko za primer. Dodala bih i to da je on kao iz leksikona. Nisam mogla nijednu zamerku da mu nađem, to je dečko za poželeti kod svake devojke. Naravno da nam je u planu svadba. Čim završimo nešto što imamo na poslovnom planu sledi proslava za sve ljude koje volimo – pre nekoliko meseci je najavljivala Ana, a onda je brzo sve puklo.

Autor: D.T.