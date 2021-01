Bez dlake na jeziku!

Nova zadrugarka Teodora Bilanović svojim ulaskom izazvala je buru imperasija što kod njenih sadašnjih cimerka u Beloj kući, što kod vernih gledalaca. Njen život je dosta nepoznat javnosti, iako je ona ispričala svoju potresnu ispovest da je jedva ostala živa zbog bivšeg supruga sa kojim je živela u inostranstvu, jer joj nije davao lekove na vreme.

Naime, Teodora je odradila operaciju grudi, nakon čega je imala propisanu terapiju, koju joj tadašnji muž nije davao, te je ona obolela od plućne embolije, nakon čega je jedva ostala živa. Takođe je poznato da joj se Milan Janković Čorba udvarao pre ulaska u Zadrugu, kao i Kenan Tahirović, koji nije želeo da prizna tu činjenicu.

Kontaktirali smo Teodorinu drugaricu Dejanu, koja nam je otkrila da su se njih dve upoznale preko posla, a odmah potom smo je upitali da nam prokomentariše zadurgarkin propali brak.

- Nešto što se mene ne tiče i Zadruge, ne bih komentarisala, ne zato što ima nešto da se krije, nego zbog njenih roditelja, porodice, zbog toga samo, ali nema ništa neprijatno. Samo su se razišli, bila je greška, nije bila treća osoba upletena, nije prevara ili neki skandal. Ona se razbolela, dobila je emboliju pluća, mi jesmo pričale o svemu kroz život, bilo je tu dosta informacija, ali to je istina, bukvalno je jedva ostala živa. Sada vodi zdrav život, ja je stalno kritikujem za cigare, ali ne pije alkohol, ne drogira se, fina i kulturna devojka, prava je slatkica, ja sam dosta starija od nje, ja sam se upoznala preko posla. Tako sam i Čorbu upoznala, preko nje.

Odmah smo Dejanu upitali za komentar o odnosu Teodore i Čorbe, te nas je ona iznenadila odgovorom da se on njoj predstavio kao zadrugarkin suprug na upoznavnanju.

Baš sam se čula sa njenom drugaricom iz Švedske, mi smo i očekivale da će imati dobar odnos, prijateljski. Ona je prema njemu bila surovo iskrena zbog njegovog ponašanja prema ženama, nije krila šta misli. Ako pljuješ po nekome, pljuješ po sebi. Oni koliko ja znam, nisu imali ništa, ona se njemu dopala, ona je slatka, dopadljiva je svakome, ja ne znam, ko god da ju je upoznao je rekao da je slatka, ostavlja utisak. Teodora je zaista lepo vaspitana, obrazovana, ne pričam sad o njoj u superlativu, jer se poznajemo, to je moj lični stav. Što se tiče nje i Čorbe, mislim da ništa nije bilo, dobri su drugari, to se vidi iz priloženog, da je bilo nešto, on bi bio drugačiji. Šta više, on je prijateljski nastrojen prema njoj, mislim, vidi, da li on želi nešto potajno, to ne možemo da znamo, ali preko muzike su se skontali. Znam da je bila priča, kada su ulazili u Zadrugu, ja sam ga upoznala kod mene u salonu, mi smo nešto pričali, ja sam ga pitala u kom je svojstvu sa Teodorom, on se meni predstavio kao njen muž. Ja sam počela da se smejem, ali neću da iznosim o njemu lično miščjenje.

Danima unazad možemo primetiti prisnost Bilanovićeve i Vladimira Tomovića, shodno tome hteli smo da čujemo Dejanino mišljenje na tu temu, a brutalnih reči definitivno nije manjkalo.

- Mislim, on je meni smešan, lično, matora drtina, nema posao, nema zvanje, ne znam ni šta je on bio pre ulaska u rijaliti, ne znam ni šta je on po zanimanju, kao i mnogi koji su popularni i poznati po tome što su bivši muževi pevačica. On mi je smešan, ja znam Teodorin stav po pitanju njega, on je manipulator, koji želi da se uhvati ponovo neke priče, on je vrlo iskusan što se tiče rijalitija, ali u odnosu sa Teodorom, ona će njega tako izmanipulisati. Znaš kako kažu, ne j*be lep, nego uporan, čovek ima pravo, da se razumemo, ali znam Teodoru, pričale smo pre toga, čak smo se i smejale, kada je bila kod moje bake, ona joj je održala lekciju ,,Nemoj slučajno onog Tomovića...", stvarno mislim da od toga nema ništa, on se vitla oko nje, pravi priču, ne bi li bio interesantan. Prvo je pravio priču sa misicom, pa ništa, a sad sa Teodrom, ali je generalno jedan manipulator i tako će i na kraju biti. Teodora je pametna devojka i mislim da zna šta radi. E sad, mi smo napolju, pa komentarišemo, a oni su tamo u zatvorenom prostoru, prosto ljudi zaborave i gde su, šta su i zaborave na moralne kodekse i parametre po kojima se vode u životu i ne može im se zameriti ništa.

Poznanstvo sa Kenanom Tahirovićem je iznenadilo sve, zadrugarka je priznala da joj je on prvi pisao, što je on poricao, govoreći da se ne seća, te da se Teodora njemu prva javila kako bi mu izjavila saušćeše za oca. Upitali smo Dejanu da nam otkrije šta se dešavalo po sredi, a ona nije krila da je Tahirović prvi počeo da se udvara atraktivnoj plavuši koja je mnogima pomrsila konce.

- Ono što ja znam, on je njoj pisao, udvarao joj se, flertovao, ,,Lepa si, jao ovo, jao ono", ali koja je konkretno tu priča bila, znam da ništa nisu imali, ona je meni rekla da je lep, zgodan momak, ali da nikada ne bi bila sa njim, to je bilo valjda pre Zadruge, ili je on bio u nekom spotu, pa joj je pisao. Ono što je izjavila na ulasku, to je rekla da bi ostavila utisak. Da ti kažem nešto, ne znam, mogu da saznam šta se desilo, drugarica naša zna šta se desilo, sigurna sam, iako je ona njemu poslala poruku, izjavila saučešće, pa nije ona njega startovala, Bože me sačuvaj, preko crnog humora. To više govori o njemu, mislim stvarno, ne vidim razlog da se ograđuje od nje. E sad, kakav je tok razgovora i dopisivanja njihovog, ja ne znam, ne vidim razlog da skače da se brani. Ja znam da joj je pisao, znam da je on nju startovao. A ne vidim ništa loše ni u tome što je startovao, ne vidim šta je tu problem, priznaš i to je to - zaključila je Teodorina drugarica za Pink.rs

Autor: Ognjen Bogdanović