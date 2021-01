'On samo bane, lupa na vrata i znam da je on' Aleksandrina majka, nakon njene potresne ispovesti, mora da izađe iz stana u kom su živele! U VELIKOM JE STRAHU! (FOTO)

Nije joj lako!

Potresna priča Aleksandre Nikolić mnoge je rasplakala, kada je ispričala kroz kakve je probleme prošla sa svojim ocem i šta joj se dešavalo. Ona je tu potresnu priču ispričala Mini Vrbaški, a onda i sinoć, tokom emisije "Pitanja novinara" gde je otkrila nove detalje. Sada se njena majka Slovenka uključila u emisiju "Premijera - Vikend specijal" gde je sa voditeljkama Tijanom Pricom i Bojanom Lazić prokomentarisala sve.

- Teško mi je, normalno, kao što znate ja nisam zdravstveno dobro zbog svih tih problema. Najteže mi je zbog Aleksandre, njenih suza, bola u duši koji ne može da izbaci. Moje dete je reklo samo istinu, celu istinu. Nisam očekivala da će da kaže, ona da je znala da će to da se čuje, nije primetila kameru, ne bi sigurno ni reč progovorila, sigurno je dete mislilo da se to neće čuti. To je bilo šaputanje, bilo je šta je bilo... Moje dete je celog života u traumama, u strahu, kao odbačena od svih osim mene, od rođenja. To što ona ne priča, ćuti, to što je rekla ona se kaje, znajući da posle ovoga nećemo moći da ostanemo u stanu. Ja sam još uvek ovde, nije mi svejedno što sam još uvek tu, mislim da niko ne može da razume ovu situaciju, ovo je van svake normale. Ja drugog izlaza nemam (osim da izađe iz stana) - rekla je Slovenka, pa nastavila:

- Dobijam podršku od ljudi, normalno, zovu me i majke i očevi i čude se, ne mogu da veruju da tako nešto postoji. Ja sam sve to trpela, ona je rekla da nije znala zašto nisam htela da prijavi. Eto, takva mi je duša, takvo mi je srce, sve sam mislila da će jednog dana doći na svoje, da će doći kraj, ali kraja nema. Izlaziti iz stana, vraćati se, to je katastrofa. Ja sam bila neko i nešto u životu, a on je napravio da budem i čistačica da bi dete opstalo.

Slovenka je otkrila da li joj se javio Aleksandrin otac.

- On mi se ne javi, samo bane na vrata, lupa, kad lupa na vrata, znam da je on, on se nikad ni ne javi. U velikoj sam depresiji i velikom sam strahu, razumite me, danima se ne osećam dobro. Nije jednostavno, ne može niko da shvati to ko se nije našao ni blizu takve situacije, a ne daj Bože nikome da se nađe u njoj.

Ona je progovorila i o aferi "Bujanovac".

- Ja sam znala da je radila kao promoter i to je to, kad smo mi otišli odavde, ona je otišla trbuhom za kruhom, ja sam se razbolela, trebalo je za lekove, ja nisam mogla na noge, nisam ustajala iz kreveta, bila sam u bolnici. I eto, dete je otišlo, ona nije kriva ni za šta. Krivim dotičnog gospodina za sve. Nikog drugog.

Slovenka je imala i poruku za svoju ćerku.

- Ja bih volela da joj samo kažete da ne možemo ostati u ovom stanu, da se samo budi na vreme ako me imalo poštuje i voli i da se ne miri nikako sa Ivanom Marinković, iz više razloga. Vidim da se druži sa Minom, okej, tu nemam ništa protiv, ne mogu da provalim da li je to taktika ili istina iako su mi stvari nejasne. Ona nije glupo dete i to dete bi završilo fakultet, ali nije mogla sa 50 evra mesečno da studira.

Na kraju, Aleksandrina majka je prokomentarisala i njen odnos sa Kristijanom i Filipom.

- Ona je u Kristijanu našla zaštitu, našla je nešto što nije imala u svom ocu. Kada je primetila možda nešto, ona se pokupila i otišla. Možda je ona to mislila simpatije, ali daleko je od toga. Što se tiče Filipa, znam sigurno da ga je volela i da je bila zaljubljena, ali kažem bila, sad što dalje od njega, da vodi igru sama, da joj ne treba niko.

