OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Prolivene SUZE U STUDIJU nakon ispadanja, a onda je Mićina igra istine izazvala HAOS! OVO JE OBELEŽILO NOĆ ZA NAMA U 'ZADRUZI'

ŠOK kojem se niko nije nadao!

Turbulentna noć na velelepnom imanju koja je iznenadila mnoge, kako prijatno tako i neprijatno. Nakon izbacivanja iz Zadruge, Lepi Mića je svojom igrom istine raskrinkao sve odnose u Beloj kući.

Kao i svake nedelje, voditelj Darko Tanasijević je počeo emisiju intervijuima sa pojedinim zadrugarima. Prva koju je Darko ugostio bila je Miljana Kulić. Njih dvoje su razgovarali o aktuelnoj temi odnosa Miljane i njenog bivšeg momka Lazara Čolića Zole sa kojem ona želi da se pomiri jer joj nedostaje.

Popularna Kulićeva je priznala kako se oseća u poslednje vreme i koliko joj nedostaje Zola. Ona je priznala da o svemu tome priča sa svojom majkom Marijom Kulić. Ona je za sebe rekla da joj je potrebna stručna pomoć kako bi se izvukla iz svega što joj se dešava, pa je čak i šokirala sve kada je priznala da ona Zoli nije bila potrebna za opstanak.

Miljana je nakon toga rekla Darku da će nakon intervjua ići u rehabilitaciju da razgovara sa Zolom, i da ako ne uspe da se pomire raspisuje konkurs za novog momka.

Miljana je nakon toga otišla u rehabilitaciju i razgovarala sa Zolom. Ona je na sve načine pokušavala da se pomiri sa njim, ali on nije hteo. Čak mu je u nekoliko navrata govorila da je raspisala konkurs za dečka jer je on ne voli. Miljana je čak Zoli dala i nepristojnu ponudu, ona je izrazila želju da budu "prijatelji sa povlasticama", ali je on i to odbio. On je nakon svega rešio da ode iz rehabilitacije, a Miljana je ostala sama da tuguje.

Naredna gošća Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Mina Vrbaški.

Mina i Darko su razgovaraili o njenom odnosu sa Filipom Carom. Nakon svega što se izdešavalo između njih, MIna smatra da je on opsednut njom i da samo traži način da joj se obrati. Mina je ispričala incident koji se desio sa Filipom, kada ju je napao što komunicira sa Aleksandrom Nikolić i kako ona njoj puni glavu glupostima o njemu.

Mina je nakon toga otkrila Darku da smatra da Jovana Ljubisavljević zaboravlja svog dečka Luku i da počinje da gaji emocije prema Stefanu Kariću. Mina je ispričala Darku kako se misica opušta u Karićevom društvu i kako je nikada nije videla tako srećnu.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Tara Simov, koja je nedavno imala žestok okršaj sa Mišelom Gvozdenovićem, a prošle večeri se posvađala i sa Franom Pujasom, kao i sa Nenadom Aleksićem Ša.

Nisam raspoložena, Nenad i ja smo se posvađali oko makarona. Imamo manjak hrane, on se potrudio, sve je u večeri, ja sam slagala da mi je top. Onda je čuo kad sam rekla Jovani da su odvratne, onda se on iskompleksirao. Onda mi je rekao: "P ti u usta". Ja sam se iznervirala. Nisam uzvratila, ugrizem se za jezik kad su naše svađe u pitanju. On me pita što nisam Janjušu i Mišelu, ko su oni da me povrede? Tako da to je to. Mi smo isti. Ja kad me neko nap*šava, ja ne mogu da se zaustavim. Urlala sam na njega. Bolje se oseća poslednje dve nedelje, vraća se u vinklu. Drago mi je što sam doprinela malo da mu bude bolje. Ali imamo naše rasprave, vrte se tri teme te neke svaki dan. Rekla sam i njemu, počelo je da me guši sve to. Dovde mi je, imam 20 godina, hoću da budem nasmejana. Te zamerke, gluposti, ne mogu. Hoću jedan dan da mi prođe, a da budem srećna. Razumem i šta ga tišti, ali ja dva meseca samo o tome slušam. Trudim se kao prijatelj, ali dovde mi je - istakla je Simova.

Naredna zadrugarka koja se našla u Šiša baru bila je Rialda Karahasanović. Ona je Darku ispričala njen odnos sa Kenanom Tahirovićem.

Komplikovano je, sinoć smo malo popričali na moju inicijativu. Na kraju mi nije ni rekao šta je to video spolja. To za Matoru, ja nisam ni registrovala kad mi je pričala, jer sam oguglala, tek kad sam videla klip. Ali čudno mi je posle toliko meseci da reaguje. Rekao mi je da sam ga nešto slagala. Ne znam na šta misli. Uveče sam ga pitala, nije mi to rekao, sinoć nisam ni potegla tu temu. Pokušala sam da vidim šta Jovana zna. Ona je rekla da zna neke stvari, Kenan kaže da ona ne zna ništa. Ja pokušavam da spasim taj odnos, volim ga i zaljubljena sam, pokušavam da to održim. On je imao tu neku priču pre "Zadruge", pitala sam da li će se videti sa njom kada izađe. Jednu noć sam sedela sa Milicom, pitala me je: "Šta ako se on promeni kad se vrati?". Sve mi se pomešalo u glavi, kad je ušao čekala sam njegovu reakciju. Teodora mi je rekla juče da joj je žao mene, jer se vidi da je Kenan nezainteresovan. Ja znam da je obostrano, ali zbog te njegove hladnoće... Ako neće da ja ispadam kao da skupljam mrvice i da se tako osećam, zato sam rekla da me je sramota. Šta da očekuje drugo kad pokazuje takav stav pred 50 ljudi? A to nije prvi put, nego se nagomilalo... Meni je bitno da sam njemu dokazala koliko mi je stalo. Mene u ovoj fazi života više ne zanimaju opravdanja, povlačenja... - otkrila je pevačica.

Nakon Rialde u Šiša bar je stigala i Sandra Rešić. Ona je poznata kao dobar komentator situacija u Beloj kući pa je sa Darkom razgovarala o aktuelnim temama.

Najviše se ćuti o Tari i Ša. O tome se više ne priča, komuniciramo pogledima u ogledalu. Nema više šta da se kaže. Svi dolaze kod mene kao da sam im mama. Svi u mene gledaju: "Jesi videla?". O tome se najviše ćuti, zaista svi ćutimo, a sve ostalo komentarišemo. Ima straha tu, Ša je prgav. Ono sa Tomovićem, pa sa Minom... Svi čekaju da neko drugi pokrene temu. Što se tiče Tomovića i Sanje i slika, odmah sam rekla Matoroj da je to neka osveta bila. Matoroj je u glavi Sanja, zanemarila je Vladimirov udeo. Sanja i Matora nisu bile dobre sa njim, pogotovo Matora, pa je on hteo da pokaže Sanji da nešto može. Ona je dobila Tomovićevu potvrdu o toj "Januar situaciji". Ermina i ja smo je zvale "Afera Avgust", jer je januar providno. To je rijaliti Vladimir Tomović. On je napolju bio baš prijatelj prema meni. Ono što poznajem nije ovo. Ali vidim da se i napolju igra sa rijaliti učesnicima, kao da je ovde. Ja nemam sa tim problem ovde, ali kad bih videla napolju... Vladimir i ja, ako krene na mene, namigne mi ili se osmehne, da je to priča. Ja mu uvek priđem i kažem mu da znam da je većinu stvari mislio, iako ih kaže kroz šalu. Ja mu nisam Ivana Marinković i ove lepotice - rekla je Sandra.

Što se Rialde i Kenana tiče, odlučila sam da se ne mešam. Ne znam šta da mislim. Mislim da nisu rešili to što imaju da reše. Njemu smeta, mada je to rekao, da zamera što je besna, prgava... Breca se, to njemu nije po volji. Mislim da nisu rešili sve probleme. Znala sam da će se pomiriti. Mislim da je Kenanu od samog starta smetala Matora, ali je hteo da se pravi važan, nije je shvatao ozbiljno. Matora je rekla da neće da odustane. Ovde neće da pokušava. Ali mislim da je Matora zaljubljena u Rialdu. Što se Alena i Maje tiče, njemu ništa ne odgovara šta smo saznali. Ali će ostati sa njom do kraja, pa makar je mrzeo. Ništa mu ne odgovara, ni što mu je ofarbala veš, što ne kuva, što priča o Joci... Vidite na šta liči. On nije smršao, on se povio od sekiracije. Ali čim izađu, pucaju, da jedan. On je nasrećniji kada je sa Natašom, ali to neće da prizna. Čim izađemo, iste sekunde je ostavlja! - rekla je Sandra.

Usledilo je izbacivanje. Nominovani ove nedelje bili su Dragana Burmazović i Đorđe Milutinović, oni su sa Darkom otišli u sportsku salu gde su odrigrali igricu koju im je Veliki šef osmislio. Dragana je pobedila u igrici i njoj su duplirani glasovi. Ona je osvojila 82%, dok je Đole ispao sa 18%. On se pozdravio sa zadrugarima i uputio u studio kod Dušice Jakovljević.

Nakon što je izgubio od Dragane Burmazović u duelu za izbacivanje, Đorđe Milutinović je napustio "Zadrugu 4" i otišao u studio voditeljke Dušice Jakovljević, koja je sa njim obavila intervju. Đole se prvo pozdravio sa sestrom i drugom, a njegova sestra je krenula da plače.

Anđelo Ranković je prema meni ispao čovek. Sada kada bih se vratio u 6. septembar, izabrao bih da ne budem čovek. Uopšte nije trebalo da budem pristrasan prema ljudima, samo prema Anđelu. U trideset sekundi posle nominacije sam potvrdio neke sumnje, samo par ljudi mi je prišlo - istakao je Đole.

Da sam ostao još par nedelja, pokazao bih neke stvari. Uvrede mogu da oprostim, ali ne uvrede na račun porodice. Ti poljupci Maja... Maja je samo pokazala tad da mi je loš prijatelj. Ja sam joj bacio na test, kada sam rekao da ako joj smetam vezi, nećemo da se družimo. Ona je prestala, tada me je izgubila kao prijatelja. Mislim da je Kenan video neke stvari spolja, Matora je muvala Rialdu, njemu je to pre bila sprdnja, a sada mu smeta. Vidim da su se sada pomirili. Oni su tu dobili smetnje u vezi... Kenan nije više stabila kao što je pre bio, vidim da reaguje na neke stvari na koje ne bi pre - istakao je Đole, pa progovorio o Tari Simov, a zbog ovoga je i zaplakao:

Za ovih pet meseci sam pokazao koliko poštujem žene i čemu su me naučile sestre. Ova situacija (okršaj) sa Tarom je bila jako teška situacija. Prvo je Milica krenula da me vređa, pa Bora, od Tomovića sam naučio da ne vređam u svađi. Na kraju je došla Tara i krenula da me vređa, mene uvreda na fizički izgled ne može da povredi. Nikad ne bih vratio nijednoj ženi. Ona je 10 dana pre toga na istom mestu imala konflikt sa Draganom, nakon toga je Dragana ispala kriva. Prošlo mi je to kroz glavu, privukao sam stolicu i seto, znao sam šta će da bude. Znao sam šta treba da joj kažem, a da je ne uvredim. Uvek ću da ispadnem džentlmen. Što se Tare i Ša tiče, kako bih komentarisao... Ja ne mogu da verujem da čoveka od 40 godina, reper je, zna neke kodekse... Od 15 godine je na ulici. Njemu nije teško zbog Frana, njegova poteškoća je Tara Simov. Toliko je zaljubljen u nju. Video sam kako me je gledao popreko. Meni je rekao kad smo imali sukob da sam ispao p*čka jer me je Tara prebila kao p*čkicu. Da li to kaže jer se zalaže sa nasilje ili jer nisam vratio njegovoj dragoj osobi? Neka bude da sam ispao, ona je mene prebila, ali smatram isto kada ga ona vuče u kazinu, gura se sa njim, to mi je ličilo kao da ga tretira kao neko kuče. Gora je to situacija. Da, smatram da su zaljubljeni...

Nakon izbacivanja započela je "Igra istine" Lepog Miće. Mića je prvo pitanje postavio Aleksandri Nikolić, a zanimalo ga je šta je ona radila sa Milanom Jankovićem Čorbom u krevetu.

Pričali smo uopšteno o nekim stvarima koje su van Zadruge, iskulirala sam se od nekih stvari i eto. Dečko mi se tu našao, kada sam tu bila i plakala, oraspoložio me je, priča neke stvari sa mnom, dobro se slažemo, razgovaramo! Možda u poslednje vreme mi je lepo sa njim! - odgovorila je Aleks

Majo, da li misliš da to radi namerno? - upitao je Mića Maju.

Naravno da radi, ali mene boli uvo, videla sam da ona, Mina i još par devojaka rade to namerno. To je normalno za njeno ponašanje, kur*anjska posla! Neću da im dajem na značaju, naravno da rade te stvari namerno, ako je mogla da bude sa Janjušem dok je bio sa mnom, zašto ne bi mogla i ovo? Ali mene to ne dotiče. Prosipa tužnu životnu priču o Bujanovcu! - rekla je Maja.

Ja ne idem na patetiku! Niti sam želela da me neko žali, prvih mesec ili dva, sam mogla da ispričam ovde, ja ne prosipam tu priču, nisam iznela, nisam ni znala da se to snima, j*bi ga, ne ponosim se time! Ti si monstrum, kada si ti pričala svoju priču, niko ti nije ništa rekao! Ona i Car su se posle moje priče smejali tamo! Treba da te bude sramota, ja sam bila tu kada ti je bilo najteže! Mina da li se to desilo? Filipe, tvoja drugarica je rekla za moju majku da je prostitutka! Sram te bilo, ti si mrtav za mene! - odbrusila je Aleksandra.

Jeste, kada je Maja bila... Filipe, ja nisam ništa prenela, ja sam videla. Posle su samo rekli da se Maja ismejavala kako se ona obukla u toku emisije - rekla je Mina.

Sledeće pitanje je Lepi Mića postavio Sanji Stanković.

Koja je ta devojka sa kojom si bila i koji je to Matorin prijatelj, muž od Matorine drugarice? - upitao je Mića.

Jovana je izvrnula priču da bi se oprala od Lune. Odvratno je što je to uradila. Taj čovek je muž njene bivše devojke, ja sam sa njim bila na ručku pre "Zadruge 1", pre nego što je stupio u brak sa njom, hteo je da bude sa mnom. Samo sam išla na ručak. Što se te devojke tiče, nisam imala lezbo vezu, ona je htela da me poljubi, ja sam je oduvala. Krenule smo da se družimo, ja sam htela da joj pomognem, ona je alkoholičar i narkomanka, ja sam se sažalila. Mislila sam da mi je prijatelj. Prijala mi je, htela sam da joj pomognem, bila je normalna dok smo se družile. Izlazile smo, družile smo se, ništa sem toga, sve dok nije videla da nema šanse kod mene. Ja sam je tri puta oterala. Ona ima zajedničkog prijatelja sa Matorom, ona je rekla njemu da smo nas dve bile zajedno. On je to preneo Matoroj, Matora meni. Ja sam nju nap*šila. Svuda sam je blokirala. Javila mi se pre "Zadruge", poslala Monikine slike sa p*rno glumicom, tad sam je blokirala i na tom broju - rekla je Sanja.

Lažeš, ja sam čitao poruke. Matora preuveličava, a ti lažeš. Ovako, dok si razmenjivala sise i k*rčeve sa Tomovićem, Matora i ti ste tad bile u vezi, nju to nervira. Mnoge stvari neću reći, jer vas dve mnoge stvari krijete. Prepiske sa Anom Marijom ne mogu ovde da kažem, jer nisu stvari za ovde, to nećete potvrditi. Nama je to danas izletelo u razgovoru. Druga stvar, Matora ima pravo da zamera stvari koje su se dogodile u toku veze, te gole slike, to ima pravo. Onda, ti radiš pametno neke stvari. Na korak si tako do pomirenja, da te ne bi napadala. Ljuba je htela da se dogovorimo da se ne napadamo ako budemo zajedno u rijalitiju. Meni je žao što sam udario njenu ćerku, hteo sam da se izvinim njenoj majci. A ponoviću opet, ja kada iznosim informacije, to su koje meni koristi. Ovo nisam izneo, ja sam to Matoroj rekao pre rijalitija, jer sam hteo da joj naudim. I ja nisam manijak, Sanja nije prekinula komunikaciju zbog (golih slika) sa mnom, posle toga je bilo još 50 poruka - govorio je Đedović.

U toku igre istine, sukobili su se Mišel Gvozdenović i Dragana Burmazović.

Razočarala me je Dragana Burmazović kako se ponela juče. Dao sam joj prednost u emisiji "Pitanja novinara", ispalo je da se veštački ophodim prema njoj, što nije istina. Ispalo je kao da ja želim da pravim priču sa njom, to me je razočaralo, pričao sam i u intervjuu. Niko ne treba ni sa kim da se druži, ako smatra da je nešto veštačko. Ja kada se sa nekim družim i dobar sam, to je prirodno. To mi je zasmetalo. Pored mojih dobrih namera, ispalo je da imam loše namere - odgovorio je Gvozdenović.

Mi ćemo svakako razgovarati o ovome. Mišel, ja sam tebi i rekla da osećam da je nešto neprirodno između nas. Primetila sam par puta da pogledaš u kameru i nešto kažeš. Ne kažem da je ceo odnos neprirodan. Nego kada gledaš u kameru - rekla je Dragana.

Prvo, u studiju si rekla da ti se sviđam, kad su te pitali rekla si da ti se ne sviđam, onda si meni nasamo rekla da jesi, ali da si se uplašila. Onda ovde govoriš da ja pravim priču. Ja ti sada kažem, niti mi ti trebaš, niti bilo ko za moj opstanak. Dala si sebi za pravo malo više - pričao je Mišel.

Na kraju igre istine je nastao haos kada je stigla nagrada koju je posao Veliki šef. Zadrugari su se posvađali oko podele nagrade, a najveći haos su napravile Zerina Hećo i Ermina Pašović.

U toku noći je u krevetima došlo do zbližavanja Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, ali i Teodore Bilanović i Vladimira Tomovića. Sa obe strane su pali strasni zagrljaji, ali i po koji poljubac.

Poznato je da je Tomović priznao da mu se svidela mlada zadrugarka, pa ne krije nameru da pokušava da je osvoji.

Ni Jovana misica i Stefan Karić nisu ostali imuni na zagrljaje u krevetu.

Kao što je poznato, danas ćemo saznati ime novog vođe, a šta će nam ova nedelja doneti ostaje da vidimo.

Autor: N.B.