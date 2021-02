Razotkriveni!

Prošlu noć na veleleponom imanju, kao i svakog ponedeljka obeležile su emisije "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem". Rialda Karahasanović je od starta emisije dobila komentare na jučerašnju podelu budžeta, a onda je Milan raskrinkao sve čudne odnose u Beloj kući.

Na početku večeri zadrugari su kometarisali podelu budžeta novog vođe, Rialde Karahasanović, koju je imenovao bivši zadrugar Đorđe Milutinović.

Na budžet se najviše žalio Mišel Gvozdenović, njemu je zasmetalo što mu koleginica pevačica nije dala veliki budžet već mali. Kako je to izjavio, on je naišao na osudu od strane većine zadruagra. Miljana Kulić je rekla da on nema pravo da se žali jer koju god nagradu da je dobio nije podelio ni sa kim. Vladimir Tomović i Marko Đedović smatraju da je Mišel najdvoličnija osoba u Beloj kući, a zamerili su mu i "zavlačenje" devojaka sa kojima je bio u kontaktu i odnosu.

Milan Milošević je pre "Izbora potrčka" saopštio zadrugarima da su pored njih i gledaoci birali najpromišljeniju osobu i da su prva tri mesta zauzeli Jovana Ljubisavljevič, Vladimir Tomović i Maja Marnković koja je bila oduševlljena što nije zauzela prvo mesto.

Što se Tomovića tiče , pojedine zadrugarke su se složile da je jako promišljen. Rialda Karahasanović i Paula Hublin su ubeđene da on zna svaki korak koji će napraviti, dok je Zerina Hećo rekla da on imam plan za svaku osobu u rialitiju,

Jovana misica je bila zahvalna što je promišljenja i ona je sama toga svesna i drago joj je zbog toga, jer je bila spremna na sve situacije koje su je snašle u Zadruzi.

Usledio je "Izbor potrčka", Rialda kao ovonedeljni vođa je odlučila da podigne zanimljive potencijalne parove u Beloj kući. Ona se poigrala sa zadruagrima.

Razmišljala sam malo o ovim dešavanjima, temama, slušala šta zadrugari misle. Znala sam odmah ko će da bude, ali ovako da krenem. Podigla bih Teodoru i Vladimira, Zolu i Miljanu, Jovanu i Karića i podigla bih još Nikolu i Necu. Prvo ću da prokomentarišem Zolu i Miljanu. Nisam za njihovu vezu, odnos je katastrofalan. Bolje funkcionišu jedno bez drugog. Treba i dalje da se drže toga, tako da oni moj izbor neće biti. Što se tiče Vladimira i Teodore, otpratili smo ovde razne devojke. Najzanimljiviji prizor mi je kad vidim Vladimira, Teodoru i Minu na krevetu. Mislim da smo Vladimira već viđali kroz sve te odnose. Vrlo mi je zanimljiv ovaj odnos, ali postoji jedan koji je više zanimljiviji. Nikola i Neca isto mogu da sednu, moj izbor su Karić i misica - otkrila je pevačica.

Jovana i Karić nisu bili iznenađeni ovim izborom, ali je Stefan jasno stavio do znanja da ne moraju da ih šalju u izolaciju da bi oni bili sami. Poznato je da je "sultan sa Zvezdare" u startu izjavio da mu je mlada misica zapala za oko, a kako će se razvijati njihov odnos ostaje nama da saznamo.

Nakon tog izbora, došao je red da Rialda bira omiljenu osobu. Naravno očekivano, omiljena osoba je bila Kenan Tahirović, pevačicin momak, iako se ona pre toga našalila i rekla da će izabrati Nadicu Zeljković sa kojom je od starta u konfliktu.

Detaljnije u nastavku teksta.

Usledio je "Pretres nedelje", očekivano Milan Milošević je pokrenuo priču o Miljani Kuluć koja je mesec i po dana lagala i porodicu i ukućane i publiku da nema osećanja prema bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli. U prethodnih par dana Miljana sve vreme juri Zolu kako bi se pomirili, iako on to ne želi.

Sve ovo što se izdešavalo između nas prethodne dve godine je jako loše uticalo na moju psihu. Najgore moguće scene i prvi put smo izdržali, skoro dva meseca da nismo imali nikakav kontakt. To je prvi put da se desilo tako nešto. Ja sam se izborio sa nekim stvarima, ona mi je na neki način pomogla. Nisam obraćao ko će šta da misli. Koliko god to izgledalo i bilo nenormalno, dve godine i flašu da nosiš ne može ti biti svejedno... Mnogo sam se izborio sa nekim stvarima. Mislim da mogu da nastavim sve bez nje i da izdržim bez nje. Ja se lomim ova dva dana, duša mi se kida kada je vidim u onakvom stanju, ali mozak mi govori: "Zola, kobno je po tebe". Ni jedan posto nemam vere u nas dvoje. Siguran sam kad se desi, ako se desi to, da će biti opet agresivnog ponašanja. Ona u najgorem izdanju, ja u najgorem izdanju. To me asocira na moj izlazak odavde. Gledam sebe na kapiji... Imam strah da će se sve ponovo izdešavati. Nemam vere u nas. Nemam za šta da se borim. Ne vidim perspektivu - rekao je Zola.

Marija Kulić je bila vidno potresena zbog cele situacije, dok je Miljana plakala i molila Zolu da joj pruži još jednu šansu.

Ja sam stvarno rešila da se promenim. Davao mi je sto puta šanse, može još jednom. Video je koliko sam se borila, moja majka je bila striktna, ja sam prelazila i preko njenih reči i preko reči svog oca. Tata je klečao ispred auta da me moli da se ne pomirim. Jesam glumila mesec i po dana, ležala, plakala... Razmišljala sam o svemu, shvatila sam gde smo pogrešili, kako smo se ponižavali. Najtužniji imaju najlepši osmeh. Kada sam se vratila sa poslednje kiretaže pravila sam se da me ništa ne dotiče. Stavila sam ga na neke testove, shvatila sam gde grešim. Nijednog muškarca nisam ovoliko volila, nisam molila za ljubav, čak ni oca svog deteta. Mnogo mi fali Zola. Javno sada kažem, sramota me je same sebe. Imam sve uslove da budem samostalna žena, situirana, ali džabe sve. Mnogu da imam u džepu koliko para, ja sam nesrećna u dubini duše. Volela bih da me Zola oženi i da promenimo neke stvari. Ne mogu ovde bez njega, stvarno mi je mnogo teško. Ne mora da me razume, više me ništa ne zanima. Želim da kupim Željku stan, ostalo da uložim u posao sa Zolom. Moja majka više neće da odlučuje. Ja njega mnogo volim. Ni za koga se ne borim u životu kao što se borim za ovu ljubav. Spremna sam da se borim - pričala je kroz suze Miljana.

Nakon Miljane, Marija Kulić je krenula da priča svoju ispovest o ćerki.

U predškolskom smo prvi u put krenuli kod psihijatra, jer je bila asocijalna. Jedna škola, druga, treća... Računam nije socijlalizovana, ali kad vidim da je sve u redu, otišla sam kod direktorice. Mislila sam da je mrzi ceo svet. Od malena su je sagledavali, i psihoterapije i celokupna anamneza... Ali došli su do zaključka da je meningitis ostavio posledice u smislu emocionalnog sazrevanja i nesnalaženja u društvu. Ona dobija sve petice, ali čim završi zadatak, onda gleda šta crtaju drugi, pa pošto ne odgovara onda u treću, četvrtu, petu školu... Ja sam imala sastanke sa svima, direktorima, nastavnicima, najboljim psihijatrima. Sa svim ljudima sam se borila celog života, a na kraju je morala individualna nastava. Imala je neverovatno pamćenje. Nema razloga zašto je dobila četvorku iz nekog predmeta, sve petice. Ona nije mogla da se pomiri sa tom četvorkom. Onda je počelo takmičenje muzičko, pevači... Ali sa svakim od njih problem. Suđenje sa svakim, to ponašanje je bio razlog. Od četvrte godine, kada je Siniša bio u zatvoru, pošto je bila vezana za njega i to je sve uticalo na nju. Te svađe, u svakom braku ima svađa! Njeno ponašanje kroz rijalitije je pokazalo ljude ko je ona. Naučila je rad na fiskalnoj kasi za pet dana, toliko je bila vredna. Gde god hoćeš, odgovorna je bila, obazriva. Kuću celu sredi, a nekad neće da pipne ništa - rekla je Marija.

Miljana je bola toliko besna na majku što je ispričala sve o njenom životu d ajoj je zapretila da će posle rijalitija da odvede malog Željka i da će se osamostaliti. Marija joj je dala dozvolu da to uradi i rekla da je ona više ne zanima.

Vladimir Tomović i Marko Đedović su dobili priliku da iskomentarišu celu situaciju, na šta su se obojca složili da je ovo priča prava drama. Đedović je onda otrkio zadrugarima da mu je Marija ispričala da je njen muž Siniša hteo da napadne Zolu, ali da ga je ona u tome sprečila.

Ja neću biti fina kao ostali. Ja sam i te kako kompetentna da komentarišem ovu temu. Ne slažem se ni sa čim što je Marija rekla. Nemate pravo da pričate o vaspitanju. Pričate kako Miljana ima smetnji zbog meningitisa. Baš zbog toga je trebalo da ima više pažnje... Ovde se osuđuju Miljana i Zola što su spiskali 10.000 evra, a druge dve ćerke su to potrošile za tri tašne. Drugo, sagradila je kuću za porodicu, da je posle ta porodica ne bi poljubila kada dođe tamo. Onda je gledala sve te nasilne scene, a na sve to pričate kako je Miljana bežala u rijaliti. Zašto je dete ovakvo? Promenili ste joj osam škola... Onda zatvaranje deteta, kljukanje lekovima. Marija nije kriva, Miljana je kriva. Zola, tebi svaka čast. On je prihvatio Miljanu sa svim problemima. Marija priča kako je njen muž radio to i to, Miljana priča o svađama i tučama, Marija krivi Zolu da troši njene pare. Jedino što ja vidim ovde je Zolina dobra namera da izvuče najbolje iz Miljane. Nije Miljana kriva što je sa 16 godina jurila pevače, Marija je kriva! Neka Marija leči sebe - urlala je Simova.

Detaljnije u nastavku teksta.

Naredna tema na pretresu bila je odnos i bivša veza Jovane Tomić Matore i Sanje Stanković. Naime Sanja je pričom pokušala da opravda svoja dopisivanja sa Vladimirom Tomovićem. Sanja je pričala kako je namerno htela da "čačne" Tomovića jer je on ponižavao njenu vezu sa Matorom. Dok je to pričala Matora i ona su se opet posvađale a Jovana je onda krenula da iznosi sve iz njihove veze.

Sukob njih dve se nastavio i Sanja i Matora su sve vreme iznosile "prljav veš" njihove veze ali i sukobe koji su se desili posle toga. Sanja je zamerila Jovani što je uu rijalitiju pričala o njoj a muvala druge devojke, a Jovana se opet dotakla priče tuče koje je imla sa Sanjinim bivšim dečkom.

Umešao se Marko Đedović koji je izneo da je video poruke posle raskida Sanje i Matore i da je po njemu Matora mnogo toga umislila, ali je takođe i rekao da je Sanja bila sa Matorom samo iz finansijskih razloga. Đedović je izjavio da ceo njihov odnos nije normalan ali i da mu nikako nije jasno Sanjino dopisavanje sa Tomovićem.

Može da me vređa, šta hoće, ja ću izneti to kada budem imao korist. Svaka njena glasovna poruka, sve sam snimao. Nije mi bila želja da imam se*s sa Sanjom, nego mi je slađa osveta. Meni je žao da je rekla posle dva dana da je prekinuta komunikacija. Ja sam znao da je istog dana prosledila to. Prestali smo da se dopisujemo. U subotu kada je pomenuto da znam adresu, rekla je da je možda Paparaco lov, a sada zna da je ona meni rekla. Dva dana posle mojih slika nije prekinula komunikaciju. Ali ona meni nije slala slike! Uvek ću da budem na strani osobe koja nije normalna, Matora je bolesna. Sa strane gledam, ona iz svog intelekta izvlači maksimum. U prepiskama ima da si to sanjala i da se kuneš, da nisi lagala! - rekao je Tomović.

Detaljnije u nastavku teksta.

Naredna tema na pretresu je bila veza Frana Pujasa i Paule Hublin. Njihov sukob je nastao zbog budžeta jer Fran nije želeo da bude sa Paulom u budžetu. Nakon toga je Stefan Karić izneo da Paula izgleda veoma depresivno kada je sa Franom.

Nenad Aleksić Ša je izneo da Franu smeta što njegova devojka sedi i priča sa bivšim momcima, dok je Paula više puta isticala da je on ljubomoran na njen uspeh.

Njihov sukob se nastavio do ranih jutarnjih sati, da su na kraju njih dvoje i raskinul jer Paula nije mogla da odluči da li hoće da bude sa Franom ili da gradi karijeru, a Fran je ostao u suzama.

Detaljnije u nastavku teksta.

U nastavku večeri Miljana Kulić je došla u rehabilitaciju kod Lazara Čolića Zole i otrkila mu da planira da posle Zadruge od da živi sa Željkom kod njega u Bosnu.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: N.B.