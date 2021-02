'ŽAO MI JE ŠTO MORAM DA PIŠEM O OVOME, ALI...' Edita se oglasila povodom intimnog snimka koji danima kruži mrežama

Danima doživljava neprijatnosti.

Već danima na društvenim mrežama kruži intiman privatni snimak, a za devojku koja je na istom mnogi tvrde da je Edita Aradinović. Kako bi stala na put glasinama, pevačica je bila primorana da se oglasi i objasni sve pojedinosti ovog "slučaja".

Edita je svima jasno stavila do znanja da na pomenutom snimku nije ona, ali i da je uspela da stigne do osobe koja je isti plasirala u javnost.

Nedavno se pojavio video od 20 sekundi koji par dana kruži internetom, gde se polemiše da li sam ja na istom. Devojka podseća, ali ne liči. To traje danima - napisala je Edita i nastavila:

- U međuvremenu sam se bavila tim, i želela sam da saznam ko stoji iza tog nedela i zašto se neko okomio na mene. Verujem da je to sastavni deo mog "posla", što me jako smara, ali na svu sreću, uz pomoć pametnih ljudi, došli smo do osobe koja je poslala video, to sada nije bitno. Jako mi je žao što moram da pišem o ovome, ali dobijam poruke svakodnevno o videu sa kojim nemam apsolutno veze. Devojka je azijatkinja i ceo video ima trajanje od 20 minuta... Nije lako boriti se sa ludim ljudima zadnjih dana, i godina.

Autor: D.T.