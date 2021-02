'VEROVAO SAM DA SAM POTROŠIO CELOG SEBE' Dugo je ćutao: Jugoslav Karić otvorio dušu nakon što se saznalo za razvod od Elene

Konačno je progovorio i on!

Nedeljama unazad domaća javnost polemiše o razvodu Elene Karaman Karić i biznismena Jugoslava Karića, a sada je pažnju privuklo ljubavno pismo koje je podelio s prijateljima na mrežama. Jugoslav se nakon razvoda od Elene nije oglašavao za medije, a sada je otvorio dušu na Instagramu.

Kako Marsovcu objasniti šta je to ljubav. Daj mi ruku da te vodim daleko od ovog mesta. Tamo gde se kriješ svako veče kada sklopiš oči. Tamo u tvoj svet ljubavi i tuge. Tamo gde ti je teško, znaj, meni je tamo lako. Sve sam to prošao više puta, i ljubav i tugu. I laku i tešku. Ali nikada ne sretoh nekog poput tebe. A verovao sam da sam potrošio celog sebe - počeo je biznismen pomenuto pismo.

- I sve počinje od jednog dodira, pogleda, poljupca. Desi se magija. Bila bi to jedna divna priča. Meni već jeste. Ja sam počeo da je živim - napisao je on, između ostalog, a obzirom na to da se šuška da ima novu parnerku, spekuliše se da je romantične reči posvetio baš njoj.

Autor: D.T.