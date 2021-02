AU! Zorica Marković nikad oštrija: Progovorila o klanovima na estradi, a sa ovim kolegom nije pričala 15 godina!

Ostaćete u šoku!

Po estradnim kuloarima kruže priče da na domaćoj javnoj sceni vladaju tzv. klanovi, što je Zorica Marković potvrdila.

- Najjači je klan za romske svadbe. U njemu su Ljuba Aličić, Snežana Đurišić, Zlata Petrović, bio je i pokojni Šaban Šaulić... Ne krivim njih, već menadžere. Pevači rade tri svadbe za sebe, pa jednu za menadžere. Neka se j**u, ja neću da pevam za menadžere koji bi da skidaju kajmak, a ja sam krv propišala da bih napravila karijeru - otkrila je pevačica, pa dodala:

- Procenat da dam hoću, ali besplatno da pevam neću. Ne pripadam tom svetu. Mnoge kolege su mi pričale iza leđa. To rade i danas. Primera radi, sa harmonikašem Mišom Mijatovićem nisam pričala 15 godina. Kada smo se pomirili, priznao mi je da je bio ljubomoran na mene. Znao je da spadam u najboljih pet pevača koji rade svadbe i onda je iza mojih leđa pričao kako sam neodgovorna i da tražim veliki honorar samo da me ljudi više ne bi zvali da pevam. Da ne pričam kako su mi muzičari na svadbama krali bakšiš. Neke koleginice su pričale za mene i Veru Matović da smo šatorske pevačice. Ponašaju se kao da su one bitne, a da smo mi k***c na bicikli. Ja sam žena iz naroda, sve na meni košta 300 evra, a njihova jedna cipela 500. Ma nikad se ne bih menjala za njihov život. Na estradi su skoro sva prijateljstva lažna. A ja nikom ne zavlačim ruku u džep, nikog ne ugrožavam, mogu da mi pljunu pod prozor.

