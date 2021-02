'ZNAM KAKAV SAM PAKAO PROŽIVELA...' Maja Nikolić se prisetila svoje borbe za dete, pa pomenula Tanju Savić i Sindi

Samo ona sama zna kako joj je tada bilo.

Maja Nikolić objavila je novu pesmu kojim će se polako, ali sigurno vratiti nastupima, onda kada epidemiološka situacija bude dozvolila njihovo održavanje. Ona ne krije da joj je muzika nedostajala tokom pandemije, ali da nije jedna od onih pevača koja je kukala zbog toga što nema nastupe, jer od istih, kako kaže, ne živi.

U stabilnoj sam vezi već sedam godina i imamo porodičnu firmu. Meni je muzika hobi, ne živim od pevanja i nemam egzistencijalne probleme. Imam kuću u centralnoj Šumadiji, svoje brdo i reku i priroda me spasla - kaže Maja i priznaje šta joj je najteže palo za sve sve ove godine na estradi i u životu.

- To što sam se borila za dete. Mnogo puta plačem kada vidim to da narod šalje pare za bolesnu decu, hoću da umrem od tuge. Znam kakav sam pakao proživela kada je moj bivši muž zlostavljao naše dete. Pružila sam podršku i Tanji Savić i Sindi. Te životne stvari me pogađaju, a apsolutno me ne zanimaju svađe na estradi.

Autor: D.T.