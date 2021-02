ODRASTANJE BEZ TELEFONA Ana Ivanović otkrila kako s Bastijanom vaspitava sinove: Učimo ih da je ljubav važnija od materijalnih stvari

Imaju jasno definisana pravila!

Otkako se povukla iz tenisa, Ana Ivanović uživa u porodičnoj idili sa suprugom Bastijanom Švajnštajferom i sinovima Lukom i Leonom, kojima se trudi da priušti bezbrižno detinjstvo.

- Deci treba ljubav, oni su budućnost. Nije im potrebno ni mnogo igračaka ni drugih materijalnih stvari, već samo ljubav i pažnja, koje samo roditelj može da im pruži. To sam shvatila i pokušavam to do im dam, iako mnogi misle da materijalne stvari sve završavaju. Istina, one dosta olakšavaju, all važno je da se ljudi vrate sebi. Mnogi misle da žele nova kola, a zapravo im je potrebno vreme provedeno u sklopu porodice ili put u prirodu - iznela je Ana svoj stav, prenosi “Stori”, te dodala:

Dosta sam čitala o razvoju dece i shvatila da elektronski uređaji nisu dobri za njih. Mnogo mi olakšava situaciju i to što ja ne gledam televiziju, niti koristim ajped. Toliko ne volim da televizor bude uključen, kad su deca prisutna, da propuštam dosta teniskih mečeva. Telefon moram da imam, ali zaista ne provodim previše vremena na njemu. U tom smislu lakše mi je i da sama pronađem način da animiram decu, iako je to u nekim danima teško. Pokušavamo da se rotiramo da svako da neku ideju.

Autor: D.T.