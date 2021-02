UDATA SAM ŽENA! Suzanu Mančić jure sa svih strana, a ona verna svom Grku: Da ja izlazim s nekim klincima?! Ne pada mi na pamet!

Ima jasan stav!

Suzana Mančić, popularno TV lice, u novembru ove godine napuniće 65 godina, a gotovo svi su saglasni da izgleda višestruko mlađe. Zbog svog negovanog izgleda i lepote često je na meti znatiželjnih pogleda, a ne krije da joj se udvaraju i na društvenim mrežama, gde je aktivna.

- Ima tu svega i svačega, ali ja na to ne obraćam pažnju. Ako neko prekorači meru dobrog ukusa i vaspitanja, ja ga blokiram. Ne može niko da mi se obraća kao da sam klinka. Da se razumemo. "Poštovanje, gospođo Mančić, divni ste!" Na to kažem hvala, i to je u redu- kaže Suzana, a na pitanje da li ju je neki mlađi muškarac pozvao da izađu, odgovara:

Ne pada mi na pamet da izlazim na sastanke sa mladim i nepoznatim muškarcima. Imam dovoljno svojih prijatelja sa kojima se družim. Da ja izlazim sa nekim klincima? Nije Mančićka baš toliko blesava (smeh). Znam gde mi je mesto i ko mi pripada i po godinama i po svemu. Ja sam udata žena!

Autor: D.T.