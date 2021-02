BAŠ OVO JE SVIMA TREBALO Željko Mitrović najavio kraj teških vremena, o njegovom novom potezu bruji javnost (VIDEO)

Ovo je izazvalo ogromnu pometnju.

Posle devet hitova grupe “Monx”, koji su objavljeni u prethodnih devet nedelja, usledio je mini jubilej i deseta po redu pesma optimističnog naziva “Živeli”, kojom je Željko Mitrović zajedno sa svojom muzičkom družinom pošteno uspeo da prodrma publiku i najavi neka bolja vremena koja su već pred nama!

“Monx”, trenutno najkomentarisaniji bend u regionu, osim Željka Mitrovića na bas gitari čine i Aca, gitarista, bubnjar Mića, Marko, koji je za klavijaturama, kao i Isidora Mitić i Skaj Vikler, vokali koji se neverovatno u svojoj boji i izdražaju uklapaju. Oni su sada već jak, uigrani tim koji devet nedelja unazad iznova i iznova oduševljava domaću publiku, al ii istaknute muzičke znalce koji ne štede pohvale na račun hitova “Monx-a”, a odlične kritike dobio je i deseti po redu singl “Živeli”!

U pesmi Isidora i Vikler poručuju: „Najjaču budućnost mi smo videli!“ i izgleda da su potpuno u pravu - kraj globalne agonije se vidi, energija koja je možda bila u nekom minusu pretvorila se u plus – a čak ako još nije stiglo to osećanje do svih, ova pesma je znak da će stvari neminovno ići u tom pravcu, jako, žustro, dobro i nepokolebljivo – kao Željko, kao “Monx”!

Novi hit “Živeli” je, osim što je pošteno razmrdao publiku i uneo novu dozu optimizma, ispunio sva očekivanja – za manje od 24 sata, otkako je objavljen na Jutjubu, već ima više od million slušanja!

Pogledajte novi spot “Monx-a”, a ukoliko već jeste… Onda pouzdano znamo da vam je na repeat-u!

Autor: Pink.rs