Misica je odlučila da stavi tačku na vezu sa Lukom, a mnogi komentarišu da je Karić razlog tome.

Šokantna izjava Jovane Ljubisavljević da raskida trogodišnju vezu sa dečkom Luku Pujužinom, odjeknula je sa velelepnog imanja, te smo mi pokušali da dobijemo izjavu od njega, ali on ne želi da odgovori na naš poziv.

Stupili smo u kontakt sa njenim dugogodišnjim drugom, Aleksom, sa kojim je pohađala školu, te nam je on prokomentarisao zbog čega je došlo do ovakvog preokreta.

- Ne želim da komnetariše, ne zbog mene, nego zbog Jovane, već zato što Jovana ne želi da mi komentarišemo njen odnos sa bilo kim - zapiočinje Aleksa.

Na pitanje da li je šokiran Jovaninom izjavom, Aleksa je izbegao odgovor, ali je sve vreme potencirao da je uzrok raskida to što je Milica Kemez dobila skrivenu poruku od sestre Mirele, pa je Veliki šef doneo odluku da više nema unošenja poruka, pisama, poklona najbližih i porodice, te je i Jovana ostala bez istih, što je uticalo na njenu sigurnost u vezu sa Lukom.

- Prosto, ja ne mislim da ona njemu nije verna, ne mislim da ima veze sa Karićem, to nije zato što ona nema emocije prema Luki, nije stvar u tome, nego prosto takva je situacija, teret cele sitaucije, koje su nefer prema njoj, su dovele da se ona isključi, svi je živi napadaju, ako bude nominovana, neko od nas će doći, pa će prokomentarisati. Ona je sama rekla da mi ne komentarišemo ništa, to je ono što je bitno, ja poštujem njen stav, da mi ne komentarišemo ništa o njenoj i Lukinoj vezi. Ona ima previše napetosti, ona je htela da skine teret sa sebe, i između ostaloh zbog svih ostalih, to ne znači da ona ne voli Luku, ja sam ti rekao da njihov odnos traje dugo i da su dugo zajedno, to nije sporna stvar. Što je ona to uradila, to zna samo ona, ali ti kažem šta je suština. Svi je napadaju, konstantno, zbog tih stvari, jer je i sama rekla da su ljubomorni na nju, to je uradila zato što je Milica Kemez napravila sr*nje, pa joj nisu uneti pokloni ni od nas, ni od Luke, ni od porodice - tvrdi Jovanin drug Aleksa.

Ono što su svi primetili prethodnih dana, i po komentarima, ali i zadrugari, da Jovana ne spominje Luku, od Karićevog ulaska, upitali smo Aleksu da nam i to prokomentariše, a on je sve vreme tvrdio da tu nema mesta drami.

Ali da li je ona spominjala ikoga? Nije pozdravlja mene ili Zoranu? - rekao je Aleksa.

Ali ona je pozdravljala Luku svaki dan i odjednom je prestalo po Karićevom ulasku? - glasilo je pitanje.

Ali ona nije spominjala nikoga, ona kada ustane ona bi prvo spomenula roditelje, pa Luku. Ja sam ti rekao zašto, to nema veze sa Karićem, nećemo mešati babe i žabe, ja ti kažem zbog čega je, nećemo praviti dramu gde je nema, ja sam ti i rekao, pre nego što sam pogledao snimak, da mislim da stvarno tu ne može i nema ništa - tvrdio je misicin drug.

