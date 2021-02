DEČKO POZNATE STARLETE PAO SA VELJOM NEVOLJOM: Ona se oglasila i ispričala šta se desilo TE NOĆI! (FOTO)

Šok!

Među uhapšenima u današnjoj velikoj policijskoj akciji, pored Veljka Belivuka, našao se i Milovan Tadić (33) zvani Miksa, bivši šef obezbeđenja kluba.

Jedna od najpoznatijih srpskih starleta Tijana Ajfon, pre tri godine bila je navodno verena upravo za Milovana. Da je odnos između njih dvoje bio navodno veoma ozbiljan svedoči i činjenica da je starleta jedno vreme i na svom Instagram profilu promenila prezime u Tadić. Tijana nije krila koliko je navodno bila opčinjena ovim opasnim momkom:

- Malo ko zna našu priču. Baš ovu noć, igrom slučaja on je bio tu noć u klubu, iz zezanja mi rekao: "Vodim te sutra kod matičara kad si već u venčanici", tada mi je bio drug... I baš ovaj prst bio je uperen ka njemu... I, eto, posle 3 godine baš on je taj koji će me, ako Bog da, odvesti tamo gde je hteo pre 3 godine! Život je čudo. Volim te ljubavi - izjavila je starleta 2018. godine na svom Instagram profilu.

Autor: O. B.