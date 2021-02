'ŽAO MI JE ŠTO NEMAM DETE, PREBOLITE MNOGO TOGA U ŽIVOTU!' Anita Mančić 10 godina vodi bitku za potomstvo, ne odustaje ni u 52. godini!

Nema predaje!

Glumica Anita Mančić godinama vodi bitku za potomstvo, a nakon višegodišnjih pokušaja, odlučila se da ode na veštačku oplodnju, koja, nažalost, takođe nije urodila plodom.

Ipak, Anita ne odustaje od svoje želje da se ostvari kao majka.

- Žao mi je što nemam dete, ali još uvek ne odustajem. O tome da li je žena ostvarena ako nije majka, ne smem mnogo da razmišljam - rekla je ona i dodala:

- Prebolite mnogo toga u životu, pa i to. Nađete zadovoljstvo u drugim stvarima jer shvatite da je to jednostavno tako. Ljudi se rode hendikepirani i žive s tim. Postoje ljudi koji ostavljaju svoju decu i žive s tim, što je strašno... Postoje oni koji ne ostavljaju svoju decu, ali ih zlostavljaju ili deca maltretiraju roditelje.. I to je strašno, ali to je život - zaključila je glumica.

Autor: M.K.