'DECA MISLE DA NOVAC PADA S NEBA' Ivan Bosiljčić poslao snažnu poruku roditeljima: "Autoriteti nismo vikanjem i batinama"

Glumac Ivan Bosiljčić objavio je fotografiju sa ćerkom Ninom i to momenat iz razgovora koji je fotoaparatom zabeležila Jelena Tomašević. Osim što mnogi ovu fotografiju karakterišu kao najemotivniju koju je sa naslednicom ikada Ivan objavio na društvenim mrežama, iako je u tome vrlo štur, glumac je poslao jasnu poruku.

- Decu bi trebalo češće da vodimo sa sobom na posao, da vide da i mi odrasli imamo probleme i da ih ponekad teško rešavamo. Inače će naša deca misliti da bankovne kartice same štampaju pare...ili da novac pada s neba...a to može biti veliki udar na njihovu psihu kad porastu i otkriju da nije tako... Decu bi trebalo voditi sa sobom na treninge ,da nas vide kako se znojimo i mučimo. Svoju ćerku vodio sam na trening sa sobom kad je imala 4 godine. Dok sam radio trbušnjake,u trenutku kad sam zastao,ona je pritrčala da mi pomogne - pokušavala je da me pogura s leđa da se lakše podignem.

- Svaki put kada učim novu ulogu, bezbroj puta ponavljam. Često pred njom. To je jedini način da, kad me gleda na sceni, zna kako je do te lakoće došlo i da se iza postignutog rezultata nalazi mnogo rada, poručio je Bosiljčić čiji savet su mnogi pozdravili.

On je u više navrata govorio da se vrlo trudi da bude dobar roditelj ali da kao i većina često razmišlja da li u tome uspeva.

- Strepim od toga da ne budem neumeren roditelj, da se ne plašim više nego što je potrebno, da ne budem prestrog i da ne uvodim red gde mu nije mesto. Nego da se neprestano podsećam na to da budem formula pravoslavnog oca - strog ali pun ljubavi. Svestan sam da je na korist da mom detetu budem autoritet. Ali autoritet nisi samo vikanjem ili batinom, nego i svojim delom. Moje dete vidi koliko ja učim, da ja rano ustajem, da treniram. Ona me gleda i prati. Ne mogu naučiti nešto što ne znam. Zato se trudim da pred svojim detetom pokazujem sve što znam. A ostalo verujem da će sama naučiti - rekao je nedavno.

Ivanova i Jelenina naslednica nedavno je napunila devet godina.

Autor: M.K.