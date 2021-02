ESTRADNA MAFIJA JOJ TRAŽI 500.000 EVRA?! Senidah na meti bivših saradnika, stigle NOVE PRETNJE

Stigao joj zahtev za ''otkup slobode''!

Pevačica Senida Hajdarpašić, u javnosti poznatija kao Senidah, kako pišu mediji i dalje ima problem sa bivšim saradnicima, takozvanom estradnom mafijom.

Senidu navodno ucenjuju opasni ljudi iz tog kruga i traže joj pola miliona evra kako bi je pustili na miru.

Kako se navodi, pre nekoliko nedelja pevačici su stigle nove pretnje i zahtevi za "otkup slobode".

Navodno, oni od pevačice traže da im se oduži za to što su ulagali u nju, davali joj reklamu i stvorili brend od njenog imena, plaćali joj troškove za inostranu karijeru, kao i da nije u redu da "tek tako ode, a da se ne oduži". Zbog toga od nje traže da im plati "odštetu".

Ukoliko to ne uradi, i sama je svesna da u Sarajevu i okolnim gradovima u regionu više neće moći mirno da boravi. Iako se i dalje nije izjasnila i odlučila šta će da uradi, izvor pomenutog lista tvrdi da će Senidah, po svoj prilici, pristati na te uslove, pa će im reket isplaćivati u ratama. Ona želi da nastavi da gradi svoju karijeru na miru i da sama zakazuje nastupe, bira pesme, a da joj se drugi u to ne mešaju. Navodno, bivši saradnici ponudili su joj da im vraća pare u naredne dve godine. Razlog za to je što skoro godinu dana nema nastupe, kao ni ostali muzičari, zbog pandemije koronavirusa.

Senidah za sada nije komentarisala ove navode.

