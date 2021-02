NAPRAVILA IM HAOS! Ana Nikolić urlala na saradnike, ovo će vas nasmejati do suza! (VIDEO)

Izrevoltirana!

Pop zvezda Ana Nikolić, oduvek je važila za temperamentnu vagu koja ima jasan stav i drži do sebe.

Iako njenim saradnicima ponekad nije lako sa njom, vole je i poštuju, jer je pre svega profesionalac u svemu što radi i trudi se da izvuče maksimum.

No ovoga puta, Ana se prilikom jednog fotografisanja skockana od glave do pete izdrala na svoje saradnike, i sve to objavila na svom Instagramu. Komentar ispod snimka otkriva da je sve urađeno ipak u šaljivom smislu, po čemu ja Ana i prepoznatljiva.

ZBOG ZATO! P.S.Ne svadjam se sa papa-papa-paparrazi...vec sa svojim timom - napisala je pevačica.

Autor: M.M.