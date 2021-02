VRISAK NJEGOVE MAJKE JE ODJEKIVAO ULICOM! Harisa Berkovića udario auto, leteo je nekoliko metara! Ovo će vas naježiti!

Na njega je to ostavilo velike traume!

Pevač Haris Berković doživeo je saobraćajnu nesreću koja je ostavila dubok trag na njegov život.

Naime, nesreća se dogodila u blizini njegove rodne kuće kada je krenuo do prodavnice! On je priznao da je u momentu same nesreće vrisak njegove majke odjekivao ulicom, jer nije mogla da veruje šta se desilo, niko nije mogao da je smiri!

To je najgore životno iskustvo koje sam imao. I danas se sećam tog dana kao da je juče bio. Nesreća se dogodila u blizini moje kuće kada sam izašao do prodavnice da kupim sličice za album. Na mene je velikom brzinom naleteo vozač koji me je toliko jako udario da sam leteo nekoliko metara. Kad me je majka videla kako ležim nepomično, nije mogla da prestane da plače - ispričao je on.

Njega su tada u nesvesnom stanju prebacili u bolnicu, gde su ga lekari jedva spasli! Pevač od tada taj dan proslavlja kao svoj drugi rođendan i često kaže da ga je ta saobraćajna nesreća promenila i da od tada živi svaki dan kao da je poslednji.

Autor: N.V.