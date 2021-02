DRAMA NA INSTAGRAMU: Didi Džej na meti zbog LAŽNIH PRATILACA, pevačica se oglasila i otkrila šta je ISTINA!

Prekipelo joj!

Popularna pevačica Dijana Janković Rokvić, poznatija u medijima kao Didi Džej doživela je dramu na društvenim mrežama, pa je sa pratiocima podelila kako se sada oseća.

Naime, Dijana se našla na meni zlih jezika koji tvrde da je kupovala Instagram pratioce, pa je pevačica odlučila da progovori o svemu i ispriča šta se desilo.

- Ovim putem želim da se obratim svim medijima u Srbiji i ljudima sa društvenih mreža koji pišu neistine o meni, nikada niti iz bilo kakvog razloga nisam kupovala pratioce na Instagramu, niti na bilo kojoj drugoj društvenoj mreži, niti sam ikada imala 4 miliona pratilaca na Instagramu (mada bih volela i znam da ću ih uskoro imati), to je apsolutna laž i izmišljena priča. Nije mi samo jasno na šta su ljudi sve spremni i šta sve mogu da izmisle i koliko daleko to već ide? Smatram da imam jako malo pratilaca s obzirom da gradim američku karijeru. Tužila bih sve, ali zaista nemam vremena za sudske procese, jer sam zauzeta svojom svetskom karijerom i žao mi je onih koji se plaše mog uspeha mogu samo da im poručim da sam tek počela i da me neće zaustaviti takve gluposti, možete da pišete šta želite svi ste vi i te kako svesni mog uspeha - napisala je Didi.

Autor: Ognjen Bogdanović