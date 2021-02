'U Zagrebu nemam gde da živim, dolazim u Beograd' Nikolina Pišek nakon trovanja otkrila kako se oseća, evo šta sada mora da uradi! (FOTO)

Nije joj lako!

Nikolina Pišek i njena ćerka Una dva dana su provele u bolnici nakon trovanja ugljen-monoksidom u svom stanu u centru Zagreba. Nakon izlaska iz bolnice smestile su se u hotel, a suprug voditeljke Vidoje odmah je došao iz Beograda u Zagreb.

- Okej sam. Počinjemo s pregledima. U Zagrebu ću ostati do kraja iduće nedelje, do tada moram da obavim preglede. Ako sve bude ok, planiram u Beograd. U Zagrebu nemam gde da živim nego u hotelu - rekla je Nikolina.

- Kako sad stvari stoje, neću se vraćati jer tamo su radovi. Bojim se da se može, ako se dogodilo to što se dogodilo, dogoditi i nešto drugo. Moj stan je ok, ali zgrada je pretrpela oštećenja i mora se sanirati. Učvršćuju zgradu i sređuju fasadu - priča Nikolina, pa otkriva u kakvom su stanju njena pluća.

- Rekli su mi da su mi pluća sad starija od moje dobe iako sam nepušač i u sportu sam. To je izveštaj rendgena nakon Hitne. Osećam kratak dah i pliće dišem. Moram proveriti i srce jer sam imala promene na nalazu. Imam tahikardiju. Pluća i srce prvi nastradaju. Bila sam jako otrovana. Taj ugljen monoksid izađe iz krvi brzo, ali ostaje trajna šteta na organima. Una je imala nepravilnosti na EEG-u - kaže voditeljka.





Autor: N.V.