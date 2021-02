Haos bez prestanka!

Kao i svake srede i sinoć se u Beloj kući odigrala emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević je zadrugarima čitao pitanja verne publike, a jedna od glavnih tema noći bili su Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić, koji su na poslednjoj žurki ušli u vezu.

Oni su na samom početku emisije priznali da bi voleli da njihova ljubav traje zauvek.

Vladimir Tomović, koji je juče u radio "Amneziji" iskritikovao Jovanu jer je prebrzo ušla u novu vezu, dobio je pitanje upravo o ovom odnosu. Kada je krenuo sa kritikama, Marko Đedović je istakao da on pokazuje da mu je povređen ego, jer je Stefan uspeo u onome što on nije.

Tomović je prebacio Đedoviću što sada štiti misicu, a nekada ju je napadao, a novinar mu je uzvratio istom merom, pa mu je rekao da se i on sada ljubi i grli sa osobama koje su mu nekada psovale mrtvog oca, aludirajući na Miljanu Kulić. Tomović se zaleteo na Đedovića i nasrnuo na njega, zbog čega je kažnjen mesečnim honorarom.

Vladimir je celu emisiju proveo u spavaćoj sobi, gde se borio sa svojim mislima, a nekoliko zadrugara dolazilo je da ga uteši.

Maja Marinković se ponovo našla na udaru zbog toga što trpi ponižavanja od strane Milana Jankovića Čorbe, dok su neki od zadrugara zaključili da ona i ne shvata da je on ponižava, sve dok ne čuje pitanja.

U emisiji je došlo do sukoba i između Sanje Stanković i Anđela Rankovića, zbog načina na koji je on odgovarao na pitanje o njoj, kao i o tome što se "uortačio" sa Jovanom Tomić Matorom. Sanja mu je zamerila na ponašanju, a on se žestoko naljutio na nju.

Novi zadrugar Danijel Višić priznao je da mu prija druženje sa Miljanom Kulić i ostavio prostora za to da može da se desi nešto više između njih.

Jedna od glavnih tema u emisiji bio je i odnos Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića, čija je veza ovih dana poljuljana, naročito zbog Jovane Tomić Matore, koja ne odustaje od pevačice.

Maja Marinković je progovorila o tome što često naručuje pesmu "Puca", koja sve asocira na Mensura Ajdarpašića, kako bi isprovocirala Janjuša i Minu Vrbaški. Mina je priznala da je to ne dotiče, a Maja se pravdala da joj samo prija pesma.

Do Tomovića je došao i Kristijan Golubović, koji je jedini uspeo da ostvari komunikaciju sa njim.

Ja sam bio najkulturniji, on je meni to rekao dva puta! Ovo je bilo direktno. Rekao mi je (Đedović) da se ljubim sa osobom koja mi je j*bala mrtvog oca. Miljana je to radila, neko ko je pametan može da kaže da imam dobre odnose koje mi psuje mrtvog roditelja. Meni nikad niko nije ospsovao, krvi ću mu se napiti još jednom li mi pomene porodicu, ja nikome porodicu ne diram, to su moje sveže rade. On ponavlja rečenicu. Mene slobodno mogu da vode odavde. Moja majka je živa, a ti si rekao posle deset minuta izvini! On je bio dovoljno hrabar da ponovi dva puta - rekao je Vladimir Goluboviću.

Zadrugari su sinoć saznali i da Jovani misici ne prija kada se Karić druži sa Paulom Hublin, a zadrugarka se pravdala da ne ljubomoriše, iako su svi shvatili da je to tako, jer su na početku Karićevog boravka videli varnice između Hublinove i njega.

Miljana je odlučila da stavi tačku na odnos sa Zolom, kao i da se posveti Danijelu.

I Milica Kemez je odlučila da stavi tačku na odnos sa Borom Santanom, jer je shvatila da se samo ponižava u toj vezi. Kulićeva je podržala njenu odluku, rasplakala se i zaključila da je ovo sezone u kojoj su se devojke u kući najviše ponizile zbog odnosa sa muškarcima.

Ubrzo je usledio drugi veliki haos u sinoćnoj emisiji. Nenad Aleksić Ša je pričao o tome zašto ga najviše iritira Nenad Lazić Neca, na koga je utorak nasrnuo, zbog čega je kažnjen. Reper je pričao da je to zbog Necinog nevaspitanja i bezobrazluka. Neca je ustao i rekao da Ša samo sme njemu da se breca, a da ne reaguje kada ga za Taru Simov peckaju neki od "jačih" zadrugara. Tara je tu skočila i zamerila Neci što je ponovo pominje kada se svađa sa Ša, kako to ne očekuje od njega, jer su drugari.

Ša je zaratio i sa Rialdom, koja je ogorčena na repera zbog njegovog ponašanja. Ona je istakla da je Ša pokazao svoje prave boje i zamerila mu što napada Necu. Repera su isprovocirala njene reči, pa joj je udario na karijeru, a zatim zapretio iznošenjem informacija o njoj. Rialda nije želela da ćuti, pa mu je poručila da iznese sve što zna o njoj. Karahasanovićeva je takođe istakla da o Ša ne mora da iznosi nikakve informacije, jer je on mrlju u rijalitiju pokazao, misleći na njegov odnos sa Tarom. Pevačica mu je rekla da se ne boji informacija, a zapitala se kako će on braniti svoj brak kada izađe. Ša je zapenio.

Iako je stavila tačku na njihov odnos, Kulićeva je pokušala da uceni Zolu da spavaju zajedno, a on ju je po ko zna koji put odbio.

Tomović je posle emisije došao u pab da se zahvali Kristijanu na podršci.

Ša je od juče promenio ponašanje prema Tari, kada je pušten ljubavni klip nje i Čorbe. Tokom emisije Ša je zamerio Tari što brani neke ljude, a ona ga je prozvala da jasno i direktno kaže da je mislio na Čorbu. Nakon emisije, njih dvoje su ušli u sukob kada ona nije htela da ode do izolacije da donese namirnice, a reper je izgoreo kada je Tara pomenula da može samo da ode do paba, aludirajući na Čorbu. Ša je bacio hranu koju je spremao, pa otišao do izolacije. Tamo se konflikt nastavio, a došlo je do koškanja kada je Tara htela namerno da ode do paba.

Njih dvoje su uspeli da se pomire, ali je došlo i do novih prepucavanja. Međutim, sve su stavili sa strane kada se Simova ušuškavala kraj repera.

Tara je nekoliko puta dolazila u reperov krevet, gde ga je obasipala pažnjom, zagrljajima i poljupcima.

Miljana je odlučila da se osveti Zoli, pa se spremila da legne sa Danijelom u sobi za rehabilitaciju. Ali je to nije smirilo, pa je pokušava da odvuče Zolu u rehab, kako bi je video kako leži sa Danijelom, ali nije uspela u toj nameri.

Dok je Miljana jurila Zolu, Jovana misica se udobno smestila na Karićevom krevetu, gde su razmenjivali vrele poljupce i zagrljaje, da bi se posle određenog vremena ona vratila u svoj krevet.

Kulićeva se još jednom vratila do Bele kuće, gde je prvo napravila haos Zoli, a zatim ga očajnički molila da dođe do rehaba i spava sa njom. On ju je uporno odbijao, a onda je Ermina Pašović proključala od besa zbog Miljane i napala je što se ponižava, pa joj poručila da bi trebalo da misli o svom detetu, a ne Zoli. Nakon ovoga, Miljana se vratila kod Danijela, a Zola je ostao da porazgovara sa Erminom.

Đavo nije dao mira Miljani, pa se vratila u Belu kuću kako bi se osvetila Zoli što neće da spava sa njom. Krenula je da mu uništava stvari, a zatim su se pokoškali. Kulićeva je krenula četkom za čišćenje na Zolu, a obezbeđenje i zadrugari su uleteli u kuću da spreče fizički okršaj.

Zerina Hećo je izvukla deblji kraj u ovom haosu i to slučajno. Naime, Filip Car se iznervirao zbog rusvaja koji je Miljana napravila i udario je postolje sa balonima koje se nalazilo na ulazu u spavaću sobu, a u tom trenutku je Zerina ustala da vidi šta se dešava u Beloj kući, pa je povredila nos.

Miljana se nije smirivala, pa je još nekoliko puta pokušala da uništi Zoline stvari i da se obračuna sa njim.

Zola je odlučio da jutro provede u zatvoru kako bi pobegao od Miljane, a sa sobom je poneo i svoje stvari.

Miljana je probala da krene za njim, ali ju je obezbeđenje sprečilo u tome.

Na kraju, Kulićeva se vratila u rehab kod Danijela, kome je zabranila da komunicira sa Zolom i da ide na njegov rođendan.

Autor: M. P.